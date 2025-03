Sordo plantea que la UE gane autonomía en industria o ciberseguridad antes de pensar en más gasto en defensa

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho referencia al debate por el aumento de gasto militar, indicando que ante una "situación inédita" por la posición de Estados Unidos, el planteamiento de su formación será "intentar que la posición del sindicalismo europeo" propugne "incrementar la autonomía estratégica de la Unión Europea", algo que ha de ir más allá de la defensa y la seguridad, y dar cabida también al ámbito energético o industrial.

En declaraciones a los medios desde Toledo, donde ha asistido a al entrega del Premio Abogados de Atocha, ha indicado que en las últimas décadas, "la potencia que ha determinado la manera de entender la globalización, ha cambiado de posición y está ofertando una guerra comercial a la Unión Europea", si bien ahora "está amenazando de dimitir del papel de garante de una determinada forma de entender la seguridad global".

"Hay que implementar recursos comunes, en el marco de la Unión Europea, que no pueden ir en detrimento del gasto social, que tienen que partir de una suspensión de las normas de déficit y deuda pública, pero no solo en materia de defensa, y que no pueden empezar simplemente por un incremento del gasto militar, que conllevaría, básicamente, mejorar las exportaciones que iban a tener las empresas armamentísticas estadounidenses", ha defendido.

Se trata, con todo, de "definir un proyecto estratégico de defensa europea, haciendo que esto no dependa solo del gasto militar, sino de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, mejorando la interoperabilidad entre los distintos sistemas de seguridad de cada uno de esos estados", ha comentado Sordo.

"Y cuando esto se aclare, cuando se defina un marco estratégico de seguridad común, es cuando habrá que ver si con los actuales presupuestos de cada uno de los estados de la Unión Europea es suficiente para abordar esos retos o no", ha señalado.

Ha añadido a esto que el sindicalismo europeo "no va a rehuir el debate sobre cómo articular un modelo de defensa común". "Creo que tiene que ir vinculado a ese concepto más global de autonomía estratégica, pero primero hay que definir qué se quiere hacer, qué modelo de seguridad común quiere y puede sostener la Unión Europea, y a partir de ahí cómo se sufraga ese modelo".