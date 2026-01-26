Trabajo ofrece una compensación a empresas muy afectadas por el SMI siempre que suban sueldos y no despidan

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de este lunes, 26 de enero, con los agentes sociales para abordar la subida del SMI - MINISTERIO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión este lunes de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, y ha ofrecido en la negociación con los agentes sociales una compensación para las empresas con mayor afectación del SMI, pero condicionada al mantenimiento del empleo y a que suban los salarios más bajos de sus plantillas.

Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una comparecencia ante la prensa tras reunirse durante casi tres horas con los agentes sociales.

El 'número dos' de Trabajo ha dejado claro que esta compensación no se trata de un "regalo urbi et orbi" a todas las empresas, incluso a aquellas que no tienen ninguna afectación por el SMI.

Pérez Rey no ha entrado a detallar en qué consistiría dicha compensación por "respeto" a los trabajos que está realizando Hacienda, ya que aún se está definiendo su diseño, pero ha admitido que una de las posibilidades es introducir una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

En cualquier caso, ha indicado que se trabajará estos días en esa fórmula que permita a las empresas que tienen mayores trabajadores cobrando el SMI alguna forma de compensación y que el jueves volverá a reunirse la mesa de negociación.

"Pero en esto me gustaría ser muy claro. La fórmula de compensación con la que estamos trabajando es una fórmula que debe ser también un incentivo para que las empresas de nuestro país suban salarios. No se trata de que las empresas tengan a sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino, muy al contrario, se trata de estimularles para que dejen de tener trabajadores en esa escala tan baja", ha indicado.

"Por tanto, sí a la compensación, pero unida, coordinada, con un incentivo que no sea negativo, que no impida a las empresas subir, remontar sus escalas salariales", ha indicado Pérez Rey, que ha añadido que en Trabajo llevan todo el fin de semana trabajando con el Ministerio de Hacienda para buscar fórmulas que puedan hacer que los empresarios "den el ok" al acuerdo de subida del SMI.

"Nos falta aterrizar concretamente cómo va a funcionar ese incentivo-desincentivo, pero obviamente lo que sí haremos es que la compensación del SMI quede de alguna manera supeditada a que en ejercicios posteriores estas empresas disminuyan su exposición global al SMI, que hay muchas maneras de hacerlo. Tendremos que concretar ese incentivo, pero lo que sí me gustaría es lanzar la idea clara de que estamos dispuestos a compensar algunas de las subidas del SMI de este año en algunos sectores productivos, pero no para que sigan viviendo en el SMI, sino para que tengan los estímulos suficientes para poder, insisto, rebasar el SMI", ha explicado.

Pérez Rey ha afirmado que su intención es alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, pero también con las organizaciones patronales, para convertir la política de subida salarial "en un asunto de Estado, en un asunto de país".

