Santa Bárbara prevé recurrir en el Supremo los contratos de artillería de Indra y Escribano por 7.240 millones

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

La intención de Santa Bárbara está recogida en el recurso contencioso-administrativo que el Tribunal Supremo admitió a trámite y en el que la compañía solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la mencionada UTE para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Gobierno.

En concreto, Santa Bárbara Sistemas lamenta en el recurso que la empresa "no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad" tramitado por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los contratos de los obuses de ruedas y de cadenas, "por lo que recurrirá y solicitará la suspensión" de los mismos.

"SBS (Santa Bárbara Sistemas) no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramita el MINDEF (Ministerio de Defensa) para la adjudicación de los citados PEM --programas especiales de modernización-- (por lo que recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte)", subraya la documentación jurídica consultada por Europa Press.

En ese sentido, el pasado 22 de diciembre el Ministerio de Defensa adjudicó a la UTE de Indra y Escribano el contrato para el obús de ruedas por casi 2.686 millones de euros y el de cadenas por casi 4.554 millones de euros.

A pesar de que ambos contratos ya han sido adjudicados, Santa Bárbara Sistemas todavía no ha presentado el recurso con el que pretende que se suspendan ambos procedimientos, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

Cabe recordar que en el momento en el que Santa Bárbara presentó el recurso en el que solicita bloquear los préstamos estatales al 0% de interés para estos dos contratos todavía no se había efectuado su adjudicación.

En este contexto, Santa Bárbara también argumenta en su recurso ante el Supremo para solicitar la suspensión de los préstamos que, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, se le causará un "perjuicio irreparable", dado que, según afirma, es "el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre".

"Lo anterior contrasta con la situación de Indra y Escribano que, como veremos, carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes", añade el documento presentado ante el Supremo.

De hecho, a fin de avanzar de la forma más rápida posible en la aplicación de las medidas cautelares solicitadas --las cuales todavía deben resolverse-- la compañía pidió al Supremo que el periodo entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 contase como laborable, cuestión esta que fue rechazada.

Asimismo, Santa Bárbara Sistemas también sostiene que la ejecución de los préstamos al 0% para Indra y Escribano para prefinanciar los contratos de artillería que le han sido adjudicados "restringirá las posibilidades efectivas" de que pueda competir "durante la próxima década en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería)" en los que, según precisa, "sus capacidades están más que acreditadas".

"En la práctica, limitará su ámbito de actividad de forma significativa en el mercado español de la defensa y afectará a su proyección en el mercado internacional", agrega la empresa propiedad de General Dynamics.