La AIReF corrige al PSOE tras calificar de "cuestión técnica" la falta de información sobre ejecución de fondos europeos

Herrero avala el grado de información en cumplimiento de hitos o licitaciones pero señala que no puede evaluar el impacto del plan

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha corregido en el Congreso al PSOE tras calificar como "cuestión técnica" la falta de información en términos de contabilidad nacional del impacto económico en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"No es una cuestión técnica, es francamente importante para valorar el impacto del Plan de Recuperación en términos económicos", ha dicho Herrero durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso para informar sobre el Informe sobre la actualización del programa de estabilidad 2022-2025.

En su intervención inicial, Herrero había reconocido que la información en ámbitos como el Presupuesto, las plataformas de contratación, de subvenciones o de las conferencias sectoriales "es extensa", pero no así en términos de contabilidad nacional.

"Nuestra queja es que no hay información de contabilidad nacional para conocer la ejecución real, no incorpora el plan cuantificado y directo de las reformas en marcha", ha dicho Herrero.

En su turno, la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, ha calificado como "cuestión meramente técnica" la falta de información en términos de contabilidad nacional de la ejecución del plan.

"No me gustaría que se diera una imagen de que no hay información al respecto", ha pedido Blanquer, destacando cómo Herrero ha señalado que hay información, que se están ejecutando los fondos y que "lo que ha planteado es una cuestión meramente técnica con respecto a los términos de contabilidad nacional".

Blanquer ha destacado que durante 2021 la autorización del programa del Plan de Recuperación alcanzó al 91% de lo presupuestado, se ha comprometido un 86% del total, un 82% de las obligaciones reconocidas y un 45,5% está transferido. Hasta abril de este año, el nivel de autorizaciones de gasto alcanza el 29%, se ha comprometido un 16% y se ha pagado un 4%.

"NO ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA, ES MUY IMPORTANTE"

"La información de contabilidad nacional no es una cuestión técnica, es muy importante", ha replicado Herrero, explicando que es esa información la que permite evaluar la incidencia del Plan de Recuperación en la actividad y "es la mejor aproximación al momento en el que los fondos llegan a la economía".

"Lo que pide AIReF no es una información que pudiéramos decir menor, no. Es la que determina cómo está impactando el Plan de Recuperación en la actividad económica", ha abundado, señalando que esta información recoge la inversión que está en curso y se va ejecutando.

AVALA LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE CUMPLIMIENTO DE HITOS

En su réplica, Herrero ha pedido diferenciar los diferentes niveles, señalando que existe información respecto al cumplimiento de hitos, "muy amplia" en términos presupuestarios, y también sobre las licitaciones, subvenciones y fondos repartidos, aunque en este caso ha pedido mejorar el tratamiento de los datos, expuestos en PDF en lugar de Excel, lo que dificulta su análisis.

"Gran información en términos presupuestarios, gran información en términos de verificación del cumplimiento de los hitos. Mi queja es que no podemos valorar cuál es el impacto del plan porque se desconoce el grado de ejecución de las inversiones", ha dicho.