La AIReF se muestra favorable a la condonación de deuda autonómica, pero aconseja que haya condicionalidad

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha mostrado favorable a la propuesta de condonación de deuda de comunidades autónomas de régimen común, pero ha aconsejado que haya condicionalidad en esa quita.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se ha aprobado esta propuesta para el 'perdón' de 83.252 millones de euros de deuda autonómica.

Según Montero, la AIReF opina que tiene que haber condicionalidad en la condonación de la deuda referida a las comunidades autónomas que han cumplido con el criterio de regla de gasto, que es el que fundamentalmente rige las nuevas reglas fiscales europeas.

"La AIReF lo que propone es que solo se beneficien de la condonación de la deuda las cumplidoras", ha aclarado la vicepresidenta primera.

Montero ha recalcado que la propuesta del Gobierno no tiene condicionalidad, pero la ministra no descarta que, a lo largo de la tramitación parlamentaria, se puedan incorporar algunos elementos que otros grupos pidan. "Eso será elemento que podrán plantear o no algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados", ha remarcado.