Bessent advierte a Europa de que sería "muy imprudente" tomar represalias contra EEUU

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes desde la localidad suiza de Davos que sería "muy imprudente" la adopción de medidas comerciales de represalia por parte de los países europeos en respuesta a la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aranceles hasta que cambien su postura sobre Groenlandia.

"Creo que sería muy imprudente", ha respondido de manera escueta Bessent durante una comparecencia ante la prensa a su llegada a Davos al ser preguntado sobre las posibles contramedidas comerciales que los países europeos podrían tomar tras la última amenaza de Trump en relación con Groenlandia.

En este sentido, el secretario del Tesoro estadounidense ha reiterado que Donald Trump considera Groenlandia un activo estratégico para Estados Unidos, que no piensa externalizar su seguridad y, si bien ha indicado que no había podido mantener contacto con funcionarios europeos al respecto, ha advertido que "todos deberían tener en cuenta la palabra del presidente".

Por otro lado, Bessent ha confirmado que Trump estará presente en Davos este miércoles y el jueves para resumir el año y hablar sobre sus planes de cara al futuro.

"Como dice el presidente Trump, tenemos una economía en plena expansión. Tenemos billones de dólares entrando en inversión, y esperamos que se acelere este año", ha comentado.

Asimismo, ha defendido que el eslogan 'América primero' no significa 'América en solitario' por lo que espera que el presidente estadounidense también hablará sobre cómo se ve el liderazgo de EEUU, que será anfitrión del G20 el próximo año, con la atención puesta en la necesidad de alentar el crecimiento económico.

"En el área de finanzas, identificaremos la falta de crecimiento como la mayor amenaza para la estabilidad financiera. Así que impulsaremos el crecimiento", concluyó.