Bruselas somete a consulta una reforma para facilitar las fusiones de empresas y crear "campeones europeos"

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto este jueves una consulta pública sobre una reforma en el control de fusiones empresariales que refleje la influencia del contexto geopolítico y comercial actual, facilitando así la creación de "campeones europeos" capaces de impulsar la competitividad global de la Unión Europea y competir contra gigantes empresariales de Estados Unidos y China.

Bruselas quiere recabar opiniones sobre el borrador de las nuevas Directrices de la UE sobre fusiones en la UE, "la reforma más importante" de esta materia de las últimas dos décadas, y que sustituirá a las actuales directrices sobre concentraciones horizontales y no horizontales para adaptarse a parámetros como la sostenibilidad, la resiliencia y la escala industrial, según ha explicado la Comisión en un comunicado.

La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha defendido en declaraciones remitidas en el escrito la propuesta asegurando que la Unión Europea "necesita empresas audaces e innovadoras capaces de competir a nivel mundial" y que a la vez que se preserve "la previsibilidad y la seguridad que los inversores más valoran de Europa".

"Contamos con el talento. Ahora debemos crear el entorno propicio para los futuros líderes europeos", ha añadido la conservadora alemana, quien ha subrayado que este nuevo enfoque busca que las empresas puedan "prosperar, crecer e innovar" en una economía global muy competitiva.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Competencia, Teresa Ribera, ha destacado que estas directrices serán un "instrumento más eficaz" para apoyar la prosperidad a largo plazo, permitiendo que el mercado único se fortalezca y se refuerce la "autonomía estratégica" de la UE sin renunciar a la protección de los consumidores frente al abuso de poder de mercado.

"En otras palabras, se mantendrá la equidad como pilar fundamental de Europa. Esto implica aplicar nuestras normas con firmeza y proteger a las empresas y ciudadanos europeos del poder de mercado perjudicial. Porque nuestra fortaleza reside en normas claras, aplicadas por igual a todos", ha añadido.

INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y "ESCUDO" PARA STARTUPS

El borrador que Bruselas somete ahora a consulta introduce un "enfoque dinámico" que añade a las métricas tradicionales otras como el contexto geopolítico y comercial, priorizando las fusiones que afecten a la escala industrial y la competitividad mundial, así como la innovación y la inversión, además de la sostenibilidad y la resiliencia.

"El crecimiento y la expansión de las empresas en los mercados globales para alcanzar el tamaño necesario para competir pueden ser procompetitivos al favorecer la innovación, la inversión y la resiliencia, y son necesarios para impulsar un crecimiento económico sostenible y para competir y liderar a nivel mundial", se lee en la nota del Ejecutivo comunitario.

Para lograr este objetivo, el nuevo marco evaluará de forma más detallada los beneficios o "eficiencias" de las fusiones, permitiendo que las empresas las justifiquen en beneficios que, aunque tarden más tiempo en materializarse, mejoren la calidad de los productos o la capacidad de inversión del bloque comunitario.

El borrador también clarifica los supuestos en los que los Estados miembro podrán intervenir en operaciones para proteger "intereses públicos legítimos", buscando un equilibrio entre la escala necesaria para los "campeones europeos" y la protección de los consumidores frente a posibles abusos de poder de mercado.

Asimismo, el nuevo marco propone la creación de un "escudo de innovación" que agilice las operaciones que involucren a empresas emergentes (start-ups) y proyectos de I+D, siempre que no planteen problemas de competencia.

Las nuevas directrices también refuerzan la vigilancia sobre las denominadas "adquisiciones asesinas" (killer acquisitions, en inglés), con el fin de evitar que los gigantes del mercado absorban a pequeños innovadores para neutralizar la competencia futura.

La consulta pública estará abierta para recibir comentarios hasta el 26 de junio de 2026 y todas las partes interesadas pueden presentar sus opiniones. Después, la Comisión analizará las respuestas y publicará las aportaciones en el idioma en que fueron presentadas, junto con un resumen de las principales tendencias de las respuestas, en la página web específica del sitio web de competencia de la Comisión.