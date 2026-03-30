Carlos Cuerpo se estrenará en el Congreso como vicepresidente del Gobierno en un debate sobre aranceles de Trump

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresas y recién nombrado vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se estrenará la próxima semana en el Congreso bajo este nuevo cargo, en una comparecencia para informar de la amenaza arancelaria de Estados Unidos y los planes de relanzamiento comercial de España.

En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión de Economía de la Cámara Baja el miércoles 8 de abril para informar sobre el plan de respuesta a los aranceles y de relanzamiento comercial que el Gobierno aprobó el año pasado vía decreto ley.

Dicho decreto contemplaba una inyección de liquidez a las empresas de 7.720 millones de euros mediante avales y créditos principalmente. En concreto, incluía una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas, otros 720 millones ligados al Fondo para la Internacionalización de la Empresa y otros 2.000 millones a través del Cesce y el sistema 'Cari'.

Cuerpo detallará la evolución de estos avales hasta la fecha a tenor de la disposición adicional cuarta del decreto ley, que establece que el titular de Economía tiene que comparecer trimestralmente en la Cámara Baja para informar de la evolución del plan.

Será la primera vez que el ministro comparezca ante las Cortes con su nuevo cargo de vicepresidente primero tras haber sustituido a María Jesús Montero, que ha pasado a ser la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. La marcha de Montero también dejó vacante la dirección del Ministerio de Hacienda, que ha pasado a ocupar Arcadi España.