La confianza de los inversores europeos se hunde a causa de la guerra de Oriente Próximo, según Sentix

Archivo - 03 April 2025, Hesse, Frankfurt/Main: A stock market trader watches his monitors on the trading floor of the Frankfurt Stock Exchange as the display board with the DAX curve shows falling prices. The tariff package announced by US President Trum - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los inversores de la eurozona se ha desplomado a raíz de la guerra en Oriente Próximo, según muestra el indicador de sentimiento económico Sentix, que ha caído a mínimos desde abril del año pasado, cuando los aranceles recíprocos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieron temblar a los mercados.

La encuesta, desarrollada entre el 2 y el 4 de abril entre más de un millar de inversores del Viejo Continente, incluyendo 194 institucionales, refleja "una caída masiva" apenas cuatro semanas después del estallido del conflicto.

De este modo, la última lectura del indicador de confianza se ha situado en -19,2 puntos, frente a los -3,1 del mes anterior, su nivel más bajo desde abril de 2025, después de que la evaluación de la presente coyuntura haya empeorado a -22,8 puntos desde los -9,5 de marzo, mientras que el índice de expectativas retrocedió a -15,5 puntos, frente a los 3,5 enteros del mes anterior, en ambos casos sus peores resultados desde abril de 2025.

"Los inversores reconocen cada vez más que el riesgo de otra recesión vuelve a cobrar protagonismo", apunta Patrick Hussy, director gerente de Sentix, advirtiendo del temor generalizado a un fuerte aumento de la inflación por los elevados precios de la energía, lo que ejerce una mayor presión sobre los bancos centrales.

En este sentido, si bien anteriormente se asumía que la política monetaria podría seguir brindando un apoyo moderado a los mercados de capitales, un nuevo repunte de la inflación podría obligar a los bancos centrales a adoptar una postura más restrictiva, por lo que "un mayor apoyo de la política monetaria a la economía parece cada vez más improbable".