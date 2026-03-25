El Congreso respalda a la candidata de Hacienda como nueva presidenta de la AIReF, con el PP y Vox en contra

La candidata propuesta como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Inés Olóndriz de Moragas, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Congreso ha respaldado este miércoles la propuesta del Gobierno para que Inés Olóndriz, hasta ahora secretaria general en el Ministerio de Hacienda, sea la nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con el voto en contra de PP y Vox y la ausencia de Junts en la votación.

Con este aval, Olóndriz podrá recoger el cargo que ha dejado vacante Cristina Herrero tras seis años de mandato, el máximo legal. Sin embargo, la nueva presidenta no ha conseguido la unanimidad de la comisión que sí consiguió su predecesora. El nombramiento ha sido respaldado por el apoyo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, que en la comisión conforman la mayoría absoluta de 19 votos que Olóndriz necesitaba para ejercer el cargo.

Aunque ningún grupo parlamentario ha criticado el currículum ni la validez de Olóndriz, el PP y Vox sí han censurado que provenga del Ministerio de Hacienda y han criticado --junto con Junts e incluso Sumar y ERC-- al PSOE y al Ministerio de Hacienda por la forma en que ha gestionado la salida de Cristina Herrero, la presidenta saliente del organismo.

Tras seis años en el cargo, Herrero no pudo despedirse en la Comisión de Hacienda --pese a que ella mismo lo pidió y hasta Sumar registró esa petición-- porque el Grupo Socialista no llegó a atender su petición de comparecencia.

EL PSOE CRITICÓ A LA PRESIDENTA SALIENTE

De hecho, Herrero tuvo que acudir a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas de su mandato de seis años y se encontró con reproches públicos del PSOE por haber acudido a esa comisión mixta e incluso críticas por su "falta de discreción", algo que dejó a la ya expresidenta negativamente sorprendida.

Con este panorama, el portavoz de Sumar, Carlos Martín, ha criticado la "tozudez" del Ministerio de Hacienda para que Herrero no compareciese en la Comisión de Hacienda del Congreso. De hecho, ha lamentado que este movimiento ha impedido que Olóndriz obtenga el respaldo unánime de la comisión que sí obtuvo Herrero.

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha espetado a los socialistas: "¿No se han dado cuenta del daño que han causado?". La reflexión de Cruset, que después se ha ido y no ha votado, la ha compartido parcialmente la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que no obstante ha ensalzado la labor de la candidata durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona.

De su lado, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha avanzado que su partido no puede avalar la candidatura porque pone en tela de juicio la independencia que Olóndriz puede aportar al organismo cuando es secretaria del Ministerio de Hacienda: "Saltar de un día para otro, de ser controlado a ser controlador a controlarse a sí mismo, pues no da mucha sensación de independencia".

Pese a las críticas de los grupos, el portavoz del PSOE, Juan Antonio González, ha querido remarcar que Herrero fue una "buena presidenta" y ha recordado que ella había sido directora general en la Secretaría General de Financiación Autonómica. Asimismo, ha defendido la idoneidad de Olóndriz para el cargo.