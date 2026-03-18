Cuerpo defiende que España se ha preparado para disminuir el impacto de la subida del gas en la electricidad

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios de comunicación en el Ministerio de Economía, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). La reunión se inscribe en el primer Diálogo de Comercio e Inversiones España-Reino U - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno sigue "muy de cerca" la situación, después de que Irán haya denunciado un ataque de Estados Unidos e Israel al mayor campo de gas del mundo, aunque ha defendido que España se ha preparado estos años para disminuir el impacto de la subida de los precios del gas sobre la electricidad de los consumidores.

"Estamos siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos que se están produciendo casi hora a hora, o en minuto a minuto, y sigue habiendo una enorme incertidumbre con respecto al impacto final de esta de esta guerra", ha reconocido el titular de Economía en rueda de prensa tras reunirse con su homóloga británica, Rachel Reeves, en Madrid.

Cuerpo ha asegurado que las medidas que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario el viernes ante las consecuencias de la guerra en Irán se ajustan a lo que se está viendo sobre la economía española, "de ahí el seguimiento y la monitorización continua".

El ministro ha señalado que la situación que atraviesa España hoy no es la situación del año 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania, entre otras cosas porque España se ha preparado, por ejemplo, para disminuir el impacto de la subida de los precios del gas sobre la electricidad de los consumidores.

Cabe recordar que en el año 2019, por ejemplo, 3 de cada 4 horas del día --el 75%-- el precio de la electricidad venía marcado por el gas, mientras que en el año 2025 sólo ocurre el 19% de las veces.

"En estas dos últimas semanas, España ha sido el país donde los precios de la electricidad dentro de Europa se han visto menos afectados por este shock y, por lo tanto, es un escudo que nos protege y que además permite reducir también el impacto en términos de costes", ha destacado.

Preguntado sobre si el paquete de medidas del viernes incluirá alguna en materia de vivienda, Cuerpo ha defendido que es importante que el plan aborde los efectos que se están observando en la economía en este momento para poder tener flexibilidad hacia adelante por si la situación se deteriora y el Gobierno debe seguir acompañando a ciudadanos y empresas.