El déficit comercial de EE.UU. se dispara un 94,6% en noviembre, hasta los 47.499 millones de euros

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos cerró noviembre en los 56.825 millones de dólares (47.499 millones de euros), cifra que representa un avance del 94,6% respecto del mes anterior y un alejamiento de la menor marca observada desde junio de 2009.

Según los datos del Departamento de Comercio, las exportaciones retrocedieron un 3,6% en el mes, pero fueron un 5,9% superiores a las contabilizadas en noviembre de 2024. En total, Estados Unidos vendió bienes y servicios por 292.052 millones de dólares (244.121 millones de euros).

De su lado, las importaciones subieron un 5% en noviembre, hasta arrojar un total de 348.877 millones de dólares (296.620 millones de euros), y fueron un 1,9% inferiores en comparativa interanual. El déficit comercial norteamericano fue un 28,7% menor que doce meses atrás.

Las exportaciones se vieron condicionadas por el descenso de las ventas de suministros industriales y materiales, bienes de consumo y otras mercancías. De su lado, las de servicios aumentaron.

En cuanto a las importaciones, se realizaron mayores compras al exterior de bienes de consumo, de capital y tipos no especificados, aunque se adquirieron menos suministros industriales y servicios.

SOCIOS COMERCIALES

El déficit comercial de bienes con China se redujo un 6,7% tras cerrar noviembre en los 13.942 millones de dólares (11.654 millones de euros), quedando por detrás de los 15.476 millones de dólares (12.936 millones de euros) de Vietnam y los 14.985 millones de dólares (12.526 millones de euros) de Taiwán.

Asimismo, el saldo negativo registrado con la Unión Europea se disparó un 76,2%, hasta los 14.017 millones de dólares (11.717 millones de euros). El de la eurozona creció un 89,3%, hasta los 12.096 millones de dólares (10.111 millones de euros).