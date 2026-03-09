El G7 concluye sin acuerdo sobre liberar conjuntamente reservas de petróleo: "No estamos aún ahí"

Archivo - El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, junto al presidente del Eurogrupo y ministro griego de Finanzas,, Kyriakos Pierrakakis. - FREDERIC SIERAKOWSKI / EUROPEAN COUNCIL - Archivo

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los países del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, han concluido su reunión de ministros de Economía y Finanzas sin un acuerdo para liberar conjuntamente reservas estratégicas de petróleo coordinadas por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), aunque la opción sigue abierta, según ha informado el titular francés, Roland Lescure, al término del encuentro telemático.

"No estamos ahí aún. Lo que acordamos es usar el instrumento necesario, si fuera necesario, para estabilizar el mercado, incluida una potencial liberación de las reservas necesarias", ha explicado Lescure en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía de la Eurozona (Eurogrupo) en Bruselas, después de presidir la videollamada con el G7.

El ministro galo ha dicho que el trabajo seguirá en "el próximo par de días" y que habrá tantos contactos a nivel de G7 como sean necesarios "en los días, semanas y meses" que vienen, ya que están comprometidos a vigilar "estrechamente" la situación en Oriente Próximo y su impacto en las economías globales.

"Seguimos la situación muy estrechamente, sobre los mercados, sobre la situación macroeconómica de nuestros países, pero también sobre el impacto diario para nuestros ciudadanos que se ven afectados directamente, en especial por el aumento del precio de los combustibles", ha resumido el ministro galo.

De este modo, Lescure ha insistido en que están "preparados para tomar todas las medidas necesarias, incluido en las reservas almacenadas, para estabilizar los mercados".

En la reunión convocada, los ministros de Finanzas del G7 y Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, estaban llamados a abordar el impacto de la guerra con Irán en un momento en el que al menos tres países del G7, incluido Estados Unidos, apuestan por liberar reservas estratégicas en respuesta a la escalada de precios del crudo, que supera ya los 100 dólares por barril, según informó este mismo lunes el diario 'Financial Times'.

En este sentido, una de las fuentes indicó que algunos funcionarios estadounidenses creen que sería apropiado la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

LA AIE AVISA DEL DETERIORO DE LOS MERCADOS PETROLEROS

De su lado, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que ha tomado parte en la reunión convocada por Lescure, cuyo país ejerce este año la presidencia, ha advertido al grupo del deterioro de las condiciones de los mercados petroleros mundiales durante los últimos días.

El ejecutivo turco ha advertido a los ministros del G7 de que, además de los desafíos relacionados con el tránsito por el estrecho de Ormuz, "se ha reducido sustancialmente la producción de petróleo", lo que genera "riesgos significativos y crecientes" para el mercado.

En este sentido, Birol ha señalado que se analizaron todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE, que ascienden actualmente a más de 1.200 millones de barriles.

Al margen del G7, el director de la AIE ha apuntado que mantiene un estrecho contacto también con los ministros de Energía de países como Arabia Saudí, Brasil, India, Azerbaiyán y Singapur, para abordar la situación desencadenada por el conflicto en Oriente Próximo a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.