Gestha estima que 9,1 millones de personas en España "no llegan al mileurismo"

Los técnicos de Hacienda defienden un Pacto de Estado donde se valore el potencial del sistema tributario para reducir las tasas de pobreza

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estima que un 30,5% de las personas con salarios, pensiones o prestaciones por desempleo cobran menos de 12.000 euros anuales en España.

"En total, son 9,1 millones de personas que no llegan al mileurismo", ha advertido este viernes Gestha en un comunicado, publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Según los técnicos de Hacienda, los peor parados son los 827.984 desempleados, el 93,9% del total de ellos, cuyas prestaciones o subsidios de desempleo no llegan a los 12.000 euros. Le siguen 53.506 desempleados que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 54,8% de los mismos.

En la tercera posición en este ranking de la precariedad están los 1,2 millones de personas asalariadas que, igualmente, en el mismo año estuvieron desempleados, un 39,7%. En concreto, un 36,9% de los que son solamente pensionistas cobran menos de 12.000 euros, son 3,2 millones de personas, al igual que lo que cobran 3,8 millones de trabajadores, un 22,7%.

Para completar el total, están 12.805 personas asalariadas que en el mismo año pasaron por el desempleo y finalmente alcanzaron una pensión, el 16,4% de este grupo, y finalmente, 54.350 trabajadores que en el mismo año pasaron a ser pensionistas, un 7,8% de ese colectivo.

EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS CON RENTAS BAJAS RESIDEN EN ANDALUCÍA

A nivel geográfico, el mayor número de personas con rentas bajas residen en Andalucía, que aglutina a 2,1 millones de personas en situación de precariedad económica, seguida de Cataluña con 1,4 millones de personas con rentas precarias y la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, cada una con 1,1 millones de personas precarias. En estas cuatro comunidades residen el 62,3% de las personas que reciben rentas totales por debajo de los 12.000 euros anuales.

En términos relativos, Gestha destaca que un 40,8% de las personas que perciben estas rentas residen en Extremadura y un 38,5% en Andalucía. Le siguen un 35,8% de las personas que viven en Ceuta y Melilla, y entre el 30% y el 33% de los que viven en Canarias, Región de Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Por ello, Gestha se ha unido a la petición de un Pacto de Estado contra la Pobreza, y ha pedido a todas las administraciones públicas con competencias en la materia que aúnan sus esfuerzos para incrementar los sueldos mínimos, la inclusión laboral y la mejora de las pensiones, a través de una mayor redistribución de las políticas de gasto social y del sistema tributario.