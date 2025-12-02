Hacienda autoriza 105 millones del Fondo de Contingencia para financiar ayudas directas por la dana

Archivo - Una grúa recoge y limpia los escombros y los coches dañados por la DANA, a 13 de noviembre de 2024, en Catarroja, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 104.895.806,31 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda para financiar la línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la dana.

En el real decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, se estableció un sistema de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2024, para los obligados tributarios, empresarios o profesionales, que a 28 de octubre de 2024 tuvieran bien su domicilio fiscal, bien su establecimiento de explotación, o bienes inmuebles declarados como afectos a su actividad, ubicados en cualquiera de los municipios, o áreas de los mismos, comprendidos en la 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil', declarada por acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024.

Los pagos correspondientes a tales ayudas se están realizando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), previa provisión de fondos por el Tesoro Público.

De acuerdo con la documentación justificativa aportada, se han estimado un total de 18.533 solicitudes de ayudas hasta el 9 de diciembre de 2024, valoradas en un importe total de 236.290.000 euros, tal y como consta en el certificado del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria expedido en dicha fecha.

Por otra parte, el importe total acreditado de pagos netos realizados en aplicación de la línea de ayudas directas desde su entrada en vigor hasta el 15 de octubre de 2025 asciende a 341.185.806,31 euros.

En este contexto, el centro gestor manifiesta que la diferencia del importe aplicado a finales del ejercicio 2024, y el importe certificado por la Agencia Tributaria de pagos netos en 2025 constituye la cantidad requerida en esta modificación, sin contar con remante alguno que pueda incorporarse al cierre del ejercicio 2025 en la aplicación presupuestaria 'Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la dana'.

Por lo tanto, para permitir la financiación de la mencionada línea de ayudas directas, es preciso autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda, por importe total de 104.895.806,31 euros.

El Fondo de Contingencia que se aplica en este acuerdo se ha financiado parcialmente, en una cuantía de 13.327,11 euros, con donaciones de dinero que se han efectuado para contribuir a la financiación de los gastos destinados a atender las medidas para paliar los daños causados por la dana.