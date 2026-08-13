El INE eleva el IPC de julio al 3,6%, su tasa más alta en dos años, por los carburantes y la luz

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar (3,5%).

Con el dato de julio, que se vio impulsado por la factura energética, la inflación española acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%.

Estadística ha explicado que en julio tiraron al alza de los precios la vivienda, como consecuencia del encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos, así como el transporte, debido al incremento de los precios de los combustibles.

En este sentido, el Ministerio de Economía ha señalado que el gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán. Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta, de forma que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

Por su parte, la gasolina, cuya subclase registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. "La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", han destacado desde el Ministerio de Economía.

El grupo de transporte elevó su tasa anual más de un punto, hasta el 6,2%, por el incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron más que en julio de 2025, mientras que la vivienda situó su variación anual en el 5,7%, un punto por encima de la del mes pasado. Este comportamiento se debió, principalmente, a los precios de la electricidad, que aumentaron más que en el mismo mes de 2025.

De hecho, la electricidad se encareció un 8,4% interanual, mientras que el gas natural elevó sus precios un 4,1%.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE ESCALA AL 3%

Según los datos publicados este jueves por el INE, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en julio en el 3%, tasa que coincide con el avance preliminar que difundió el organismo a finales del mes pasado y que supone una décima más que en junio.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,9%, con una variación mensual del 0,0%.

En cuanto a la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes (la que no tiene en cuenta las últimas variaciones de impuestos), el INE apunta a que se situó en el 4,1% en julio, cinco décimas por encima de la tasa general.

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y JOYERÍA, LO QUE MÁS SUBE EN UN AÑO

En el último año (julio de 2026 sobre julio de 2025), lo que más subió de precio fueron los combustibles líquidos (+31,5%); joyería y relojes pulsera (+24%); recogida de basuras (+22,7%); bayas frescas (+17,2%); gasóleo (+15,7%); cítricos frescos (+15,5%); huevos (+13,4%), y ropa de bebé (+10,1%).

Por el contrario, las mayores bajadas de precios en el último año se dieron en frutas otras frutas frescas (-15,4%), frutas tropicales (-14,8%), transporte aéreo de pasajeros (-10,2%), transporte marítimo (-9,9%), y periódicos (-6,2%).

EL IPC SUBE UN 0,3% EN EL MES, CON LA GASOLINA UN 7% MÁS CARA

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo esperado, impulsado por el encarecimiento de gasolinas, electricidad y paquetes turísticos.

Por el contrario, tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron a la baja de los precios, en el primer caso por las rebajas de verano, y en el segundo, por el abaratamiento de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas.

Lo que más subió de precio en el mes fue el alquiler de vehículos personales (+34,2%), el alquiler de autocaravanas (+15,3%) y los hidrocarburos licuados (+12,1%). Por su parte, la gasolina se encareció un 7,2% respecto a junio; los combustibles líquidos, un 7%, y el gasóleo, un 4,9%. Asimismo, la electricidad subió de precio un 3,4% y el gas natural, un 2,1%.

CANTABRIA Y GALICIA, CON TASAS DE IPC DE MÁS DEL 4%

Todas las comunidades autónomas registraron en julio tasas interanuales de inflación igualaron o superaron el 3%, con dos de ellas por encima del 4%: Cantabria (4,3%) y Galicia (4,1%).

Cerca de esa cota se quedaron Madrid y Baleares, ambas con una tasa del 3,9%, y Castilla y León (3,8%).

En el extremo opuesto, las tasas más moderadas correspondieron a Extremadura (3%) y Asturias (3,1%).

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la inflación registró en julio tasas interanuales del 2,7% y del 3,8%, respectivamente.