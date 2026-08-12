La inflación de Alemania repunta al 2,8% en julio tras dispararse el precio de los combustibles

Archivo - Un hombre llenando el depósito de su coche en una gasolinera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania aumentó un 0,8% en julio en relación al mes anterior y aceleró su tasa interanual al 2,8%, cinco décimas por encima del dato de junio y la mayor subida de los precios en el país en tres meses, según los datos definitivos publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que coinciden con los avanzados a finales de julio.

La evolución de los precios en Alemania durante el séptimo mes de 2026 refleja el mayor encarecimiento del petróleo y el gas, con una subida interanual del 8,3% de la factura energética, tras el incremento del 3,4% en junio y del 6,6% en mayo.

"Los precios de la energía continuaron subiendo a un ritmo superior al promedio y, por lo tanto, siguieron siendo un factor clave de la inflación. El aumento fue significativamente mayor que el del mes anterior, lo que provocó el aumento general de la tasa de inflación", ha subrayado Ruth Brand, presidenta de Destatis.

En particular, los precios de los combustibles subieron un 23% interanual en julio, por encima de los incrementos del 11,3% en junio y del 18,8% en mayo, como consecuencia de que el descuento del Gobierno alemán sobre los combustibles finalizó el 30 de junio. De hecho, en términos mensuales (julio sobre junio), los precios de los combustibles subieron de golpe un 11,2%, incluyendo el diésel.

El gasóleo ligero para calefacción, un componente de la energía doméstica, también experimentó un aumento interanual significativo de precio en julio, con un alza del 34,7%, debido al encarecimiento del petróleo.

No obstante, el organismo estadístico alemán subraya que, a pesar de este aumento de precio, la energía doméstica en general fue un 1,4% más barata que en el mismo mes del año anterior, ya que el gasóleo ligero para calefacción representa sólo una pequeña parte del gasto de los consumidores en energía doméstica.

Además, los precios de la electricidad disminuyeron un 5,3% interanual en julio, el gas natural (incluidos los costes operativos) bajó un 2,9% y la calefacción urbana, 1,2% interanual. Estas tendencias a la baja de los precios se atribuyen en parte a las medidas implementadas por el Gobierno Federal Alemán desde principios de año como consecuencia de la guerra en Irán.

Por su parte, el dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, subió en julio cuatro décimas en relación al mes anterior, hasta el 2,8%.

EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS SUBE UN 0,4%

De su lado, los precios de los alimentos se encarecieron un 0,4% en julio en tasa interanual, la misma tasa que en los dos meses anteriores.

Por su parte, el alza interanual del coste de los servicios se moderó en julio al 2,9% desde el 3,1% interanual de junio, pero la subida del precio de los bienes se aceleró al 2,5% desde el 1,7% del mes previo.

De este modo, al excluirse el precio de los alimentos y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania se situó en julio en el 2,4% interanual, una décima menos que en junio.