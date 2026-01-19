La inflación de la eurozona se moderó más de lo previsto en diciembre y despidió 2025 en el 1,9%

Archivo - 16 March 2023, Hesse, Frankfurt_Main: Christine Lagarde, President of the European Central Bank (ECB) speaks at a press conference on the Bank's current Governing Council meeting. Photo: Boris Roessler/dpa - Boris Roessler/Dpa - Archivo

La tasa de inflación interanual de la eurozona se moderó al 1,9% el pasado mes de diciembre, frente al 2,1% registrado en noviembre de 2025, lo que supone un mayor debilitamiento de lo esperado de las presiones inflacionistas y la menor subida de los precios en la región desde mayo del año pasado, según la segunda lectura del dato de Eurostat.

En su primera estimación preliminar, la oficina estadística comunitaria había avanzado una tasa de inflación interanual en diciembre del 2%. De este modo, finalmente la tasa de inflación de la eurozona cerró 2025 una décima por debajo del nivel de estabilidad a medio plazo del 2%, objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

Para el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual en diciembre se moderó de manera algo menos intensa al despedir el año en el 2,3%, frente al 2,4% interanual en noviembre de 2025.

Las tasas anuales de inflación mas bajas en el conjunto de la UE se registraron en Chipre (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%). Por contra, las más altas se observaron en Rumanía (8,6%), Eslovaquia (4,1%) y Estonia (4,0%). En el caso de España, la inflación armonizada en diciembre fue del 3%, dos décimas menos que en noviembre de 2025, manteniendo así el diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro en 1,1 puntos porcentuales.

Según los datos de Eurostat, el debilitamiento de la inflación de la zona euro en diciembre reflejó una caída del 1,9% del coste de la energía, frente al retroceso del 0,5% en noviembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,2%, frente al 3,2% interanual del mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,4% interanual, una décima menos, mientras que los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, frente al 3,5% del mes anterior.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se redujo una décima, al 2,3%, en diciembre. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó en diciembre al 2,3% desde el 2,4% del mes anterior, su menor nivel desde el pasado agosto.