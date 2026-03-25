El PMI de EEUU cae en marzo a mínimos de abril de 2025 ante el aumento de precios tras el conflicto en Irán

Archivo - La Casa Blanca. - Valerie Plesch/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha caído hasta los 51,4 puntos en marzo desde los 51,9 anotados en febrero ante la ralentización de la actividad empresarial en un contexto marcado por una desaceleración de nuevos pedidos y el aumento de los precios derivado del conflicto en Oriente Próximo, según ha informado S&P Global este miércoles.

El sector servicios ha empujado este descenso de cinco décimas con una desaceleración de la actividad empresarial a niveles no vistos desde hace once meses y con una disminución de las ventas de exportaciones.

Las reticencias para desarrollar nuevos proyectos y realizar transacciones debido a la situación geopolítica se han unido a las dudas y preocupaciones ya existentes sobre el gasto federal en el país norteamericano.

Por su parte, el sector manufacturero, en el que los nuevos pedidos han crecido a su mejor ritmo desde hace cinco meses y las exportaciones se han estabilizado tras más de ocho meses de bajadas, ofrece mejores expectativas.

S&P ha sostenido que los efectos de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han moderado y la anticipación de las compras para evitar unos mayores precios en el futuro ante la volátil situación ha permitido que las transacciones aumenten.

El PMI de servicios alcanzó los 51,1 puntos, frente a los 51,7 de febrero, y el PMI industrial creció hasta los 52,9 desde los 52,7 enteros.

"Los datos preliminares de la encuesta PMI de marzo señalan una combinación preocupante de menor crecimiento y aumento de la inflación tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. Las empresas informan de una caída de la demanda debido a la incertidumbre adicional y al impacto en el coste de la vida generados por el conflicto", ha declarado el economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

"Las empresas están acumulando reservas de seguridad ante la preocupación de que la guerra pueda provocar problemas de suministro más prolongados y aumentos de precios, al tiempo que reducen sus plantillas para disminuir los gastos generales", ha añadido.