El PP exige al Gobierno desglosar la ejecución de los fondos europeos y su impacto en la economía

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una moción en el Congreso exigiendo el desglose de los datos de ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, así como su impacto en términos de crecimiento y creación de empleo.

Asimismo, 'los 'populares' quieren que el Gobierno garantice que la aplicación de los fondos se ajuste al cumplimiento de los objetivos señalados en el reglamento del Mecanismo de Recuperación.

La moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que el PP dirigió a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la última sesión de control del curso parlamentario. Su debate y votación se espera ya para septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones

ESCASA EJECUCIÓN EN LO QUE VA DE AÑO

En la exposición de motivos, el Grupo Popular califica de "decepcionante" el primer año de ejecución del Plan de Recuperación "en base a su nulo impacto sobre el crecimiento de la economía española" --0,3 puntos porcentuales por el Banco de España, citan--, sin que este año las perspectivas sean mucho mejor.

Así, atendiendo a los datos de ejecución presupuestaria hasta el 30 de abril, se reconocido obligaciones netas por 2.468 millones, un 8,8% de todos los créditos definitivos, y realizado pagos por 1.587 millones, un 5,6% de lo presupuestado para 2022, mayoritariamente a organismos públicos y comunidades autónomas.

FALTA DE DATOS SOBRE LA EJECUCIÓN

Sin embargo, la principal crítica del PP va dirigida a la "opacidad" y "falta de transparencia" de esta ejecución real, al no estar aún operativa la plataforma común de los fondos europeos, herramienta de información que debía estar en marcha en noviembre del año pasado, asegura.

Todo ello, remarcan los 'populares', "a pesar de las recurrentes reclamaciones de información realizadas por instituciones independientes como AIReF o Banco de España" y sus advertencias sobre la falta de información de ejecución y de datos en términos de contabilidad nacional.

Finalmente, lamentan la ausencia de cogobernanza y que no se tenga en cuenta a las comunidades para diseñar el plan o permitir flexibilidad y adaptabilidad en las inversiones o convocatorias, exponen dudas sobre las mismas y la calidad de proyectos y convocatorias y señalan que los Pertes, cuyos criterios de selección dicen no conocer, "no terminan de arrancar"