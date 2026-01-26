El PP, Vox y Junts amenazan en el Congreso los decretos de las pensiones y las ayudas al transporte

Archivo - Diputados en el hemiciclo - CONGRESO - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los decretos leyes de las ayudas al transporte público y el ómnibus que incluye medidas del conocido como 'escudo social', entre ellas la revalorización de las pensiones para 2026, llegan este martes a su votación en el Pleno del Congreso y su continuidad está amenazada por el rechazo anunciado del PP y Vox, y las críticas de Junts, tres formaciones que suman mayoría absoluta y que hace un año ya tumbaron otro decreto similar.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre estos decretos, que están en vigor desde su publicación, pero su continuidad depende del Congreso, que debe decidir si los ratifica o los deroga.

Por un lado, se votará el decreto 'ómnibus' de las medidas de escudo social, que incluye revalorizar las pensiones un 2,7% con carácter general, algo que apoya el grueso de la oposición, pero también medidas como la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para gente vulnerable, que genera recelos en formaciones como Junts y PNV.

Por el otro, se someterá a votación el decreto de la prórroga de las ayudas al transporte público a partir del 1 de enero y para todo 2026 y del abono único de transportes para todo el país.

EL PP YA HA DICHO QUE NO A LOS DOS DECRETOS

En un escenario de complicada aritmética parlamentaria y donde el Gobierno tiene unos números muy justos para aprobar medidas legislativas, el PP ya ha avanzado su voto en contra de las dos propuestas.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha explicado este lunes que votarán en contra del decreto ómnibus porque supone un "popurrí" con el que el Gobierno intenta aprobar "muchísimas medidas" a cambio de incluir en el texto la subida de las pensiones.

"No puede ser el juego que utiliza el Gobierno para conseguir lo que de otra manera no tienen mayorías para conseguir. Los pensionistas no son rehenes del Gobierno (...) nuestro voto evidentemente será un no", ha sentenciado.

Por su parte, Junts se ha pronunciado en una línea parecida y ha dicho que le parece un "chantaje" que el Gobierno presente la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus que incluye medidas de diferente índole, por lo que ha presentado una proposición de ley que incluye exclusivamente la revalorización de la jubilación para este año.

PODEMOS Y JUNTS NO ASEGURAN SU AVAL A LAS AYUDAS DE TRANSPORTE

En lo que respecta al decreto de las ayudas al transporte, el PP ha avanzado su vota en contra porque considera que el dinero que se destina a esas ayudas sería mejor invertirlo en mejorar la seguridad ferroviaria tras el accidente en Adamuz (Córdoba).

Junts, que cuando rompió en noviembre con el Gobierno avisó de que no iba a apoyar ni una ley del Ejecutivo, y también Podemos han dejado en el aire entre críticas al Ejecutivo.

La formación independentista catalana tiene pedida la comparecencia de Puente en el Parlamento "por la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña", mientras que Podemos ha lanzado sus críticas habituales al Ejecutivo por la situación de la vivienda.

En lo que respecta a Vox, el partido de Santiago Abascal no ha adelantado lo que hará en las votaciones, pero habitualmente vota en contra de lo que plantea el Ejecutivo de coalición, que tacha de corrupto, y ya ha registrado una petición de cese del ministro de Transportes por la responsabilidad política que tiene ante el accidente de Córdoba que ha dejado 45 personas fallecidas.

Hace un año, el PP y Junts, junto con Vox, ya tumbaron otro decreto 'ómnibus' criticando al Gobierno de coalición por mezclar medidas en la misma norma, obligando a presentar otro decreto más reducido semanas después.