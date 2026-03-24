El PSOE critica a la expresidenta de AIReF por pedir independencia y desvincular la política del organismo

Archivo - La presidenta de AIReF, Cristina Herrero, durante la primera jornada de la XVI edición del Spain Investors Day (SID), en el Hotel Four Seasons, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante los días 14 y 15 de enero, el foro Spain Investors - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afeado este martes a la presidenta saliente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, por haber pedido en las últimas semanas independencia de la política para el organismo, en el que el Gobierno quiere colocar a una secretaria general del Ministerio de Hacienda afín a la vicepresidenta María Jesús Montero.

Herrero ha comparecido este martes en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, donde la oposición tiene mayoría absoluta, para hacer balance de su mandato de seis años al frente de la institución. Su comparecencia ha sido un día antes de que la Comisión de Hacienda del Congreso evalúe la propuesta del Gobierno para relevarla en el cargo, que es la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz.

La presidenta saliente ha criticado que pidió rendir cuentas de su mandato ante la Comisión de Hacienda del Congreso, puesto que es quien tiene la última palabra en la presidencia del organismo, y sin embargo no recibió respuesta de la Mesa, dominada por PSOE y Sumar. "Parece que la comisión ha considerado innecesaria esta rendición de cuentas, y digo parece porque ni siquiera ha recibido respuesta a mi petición", ha dicho.

La ya expresidenta ha señalado que tras seis años en la presidencia del organismo cierra una etapa personal de doce años que ha calificado de "satisfactorios y gratificantes" pese a los "desvelos, obstáculos y dificultades" que ha encontrado por el camino.

EL PSOE: "PODRÍA HABER ACTUADO CON DISCRECIÓN"

En el turno de intervenciones de los portavoces, y teniendo en cuenta que los últimos informes del organismo fiscal han sido críticos con el Gobierno y que Herrero viene pidiendo independencia para el organismo el diputado socialista Javier Rodríguez Palacios ha replicado: "Estos últimos meses tal vez podría haber actuado con una cierta discreción".

En la contrarréplica, la presidenta saliente ha dicho que se le hace "duro" ese reproche y no entiende por qué debe ser discreta y sólo en "los últimos meses". "Yo no creo que esté cometiendo ninguna injerencia, ningún acto que no se pueda entender, otra cosa es que yo me pronunciara sobre el candidato, y no lo he hecho", ha apostillado.

También recordado que es su obligación como presidenta ponerse a disposición de la persona que vaya a ocupar ahora su puesto para hacer una "buena transición" al frente de la institución, pero ha remarcado que si hay un debate que atañe a la AIReF y sobre todo de su carácter presidencialista no puede ignorarlo.

UN PROCESO DE ELECCIÓN "MÁS DEMOCRÁTICO"

En este sentido, ha saludado que haya un debate sobre el proceso de selección del candidato y sobre si tiene que tener un inicio "más democrático" de manera que en lugar de presentar un solo candidato, el Parlamento pueda tener acceso a distintos perfiles.

Más allá de este debate, Herrero ha aseverado que toda la polémica originada por la propuesta del Gobierno "no es buena para la institución" y ha dicho que lo único que espera es que se pase a hablar de la AIReF por los informes que hace y no por su presidenta.

Sobre las posibles soluciones para evitar situaciones de este tipo, que a su juicio van a ocurrir "cada seis años" cuando se terminen los mandatos, la presidenta saliente ha deslizado la propuesta de regular el régimen de incompatibilidades de la presidencia. "Flaco favor se le hace a la AIReF si se empieza a ver vinculación política con la toma decisiones", ha agregado.

LE HUBIERA GUSTADO "MÁS DIÁLOGO" CON EL GOBIERNO

Entre otros puntos, la exmandataria ha comentado que durante su mandato le hubiera gustado tener más "capacidad de diálogo" en la determinación de los estudios a realizar en el marco de los 'spending reviews', un proceso de revisión y evaluación del gasto público en España encargado por el Ejecutivo.

Asimismo, ha emplazado al Parlamento a estudiar una modificación de la ley de creación del organismo para que la evaluación que realice tenga las mismas garantías jurídicas que la supervisión fiscal y se supere la asimetría que sucede entre los encargos que hace la administración central y las autonómicas.

Herrero ha explicado que mientras que la AIReF tiene que atender de forma obligada a las peticiones de informe del Gobierno central, algo que en su opinión puede dar pie a "interpretaciones erróneas", el organismo tiene posibilidad de hacer o no los que lo encargan las administraciones autonómicas.

"Según la ley, la AIREF tiene que hacer los encargos de la Administración Central, mientras que puede hacer o no los encargos de las Administraciones Territoriales. Y ello no se entiende muy bien en una institución que se financia a través de una tasa que pagan todas las administraciones", ha comentado.

En esta línea, ha hecho hincapié en que la obligatoriedad de realizar los encargos de la administración central no puede "en ningún caso" suponer una pérdida de autonomía organizativa o de planificación de los recursos por parte de la AIReF, por lo que ha emplazado a una modificación para que el proceso de encargo sea "dialogado" y que "en ningún caso" se haga vía real decreto, práctica que entiende que está "prohibida expresamente".