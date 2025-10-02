Sánchez asegura que el Gobierno cumplirá su "obligación constitucional" de presentar Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atiende a los medios a su llegada a la Reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en Copenhague (Dinamarca). - Pool Presidencia Consejo Europeo

"Vamos a trabajarlo con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo", afirma el presidente

COPENHAGUE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que el Gobierno cumplirá su "obligación constitucional" de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026 y espera poder contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

"Estamos en ello, no hay ninguna novedad en el sentido de que nosotros vamos a cumplir con nuestra obligación constitucional: los presentaremos y esperemos que sean unos mejores Presupuestos de los que tenemos", ha señalado el jefe del Ejecutivo en declaraciones a los medios en Copenhague, donde asiste a la VII reunión de la Comunidad Política Europea.

En esta línea, Sánchez espera que las nuevas cuentas públicas puedan contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. "Vamos a trabajarlo con mucha humildad, con mucha capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo, como siempre hemos manifestado", ha recalcado.

La Constitución marca que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado aún ni el conocido como 'techo de gasto' ni la senda de estabilidad --que se vota en el Congreso-- para dar el pistoletazo de salida a la tramitación de las nuevas cuentas públicas.

Únicamente, el Ejecutivo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial para arrancar las nuevas cuentas, un instrumento interno para que los distintos ministerios planteen sus propuestas de gasto de cara los próximos Presupuestos.

En cualquier caso, fuentes gubernamentales han abundado en la idea de que los Presupuestos puedan estar antes del 31 de diciembre, aunque han reconocido que el tiempo no juega en favor del Gobierno.

Eso sí, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha espera aprobar en los "próximos días" la senda de estabilidad y el 'techo de gasto', aunque ha descartado que vaya a ser el martes que viene.

"ESPAÑA AVANZA, ESPAÑA LIDERA"

El presidente ha destacado el desempeño económico de España, con una evolución del PIB que representa el 30% del crecimiento de la zona Europea.

Asimismo, ha puesto en valor que el país ya alcanza casi los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, al tiempo que 4 millones de personas, como consecuencia de la reforma laboral, han visto cómo sus contratos precarios se han convertido en contratos fijos.

"España avanza, España lidera, y yo creo que eso es un éxito del país, también del Gobierno, y por supuesto de su política económica", ha enfatizado.