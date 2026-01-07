El sector privado de Estados Unidos vuelve a crear empleo en diciembre tras generar 41.000 puestos de trabajo

Archivo - Un trabajador de Walmart. - WALMART - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector privado de Estados Unidos creó 41.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de diciembre frente a los 29.000 empleos destruidos en noviembre, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP.

La encuesta ha constatado la falta de sintonía entre el sector productor de bienes y el de servicios, ya que el primero suprimió 3.000 puestos y el segundo generó 44.000 durante el último mes del año. Dentro del primero, la industria perdió 5.000.

La educación, la sanidad, el ocio y el turismo lideraron el crecimiento del empleo. Por el contrario, las compañías norteamericanas ajustaron plantillas en los servicios profesionales y en el sector de la información.

Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes compañías (más de 500 trabajadores) crearon 2.000 puestos, las medianas (50-499) otros 34.000 y las pequeñas (49 o menos) 9.000.

"Los pequeños negocios se recuperaron de las pérdidas de empleo registradas en noviembre con una contratación positiva a finales de año, incluso cuando las grandes empresas perdieron fuelle", ha explicado la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Los salarios avanzaron un 4,4%, idéntica cantidad a la del mes anterior. De su lado, las nóminas se revalorizaron por encima de la media en todas las compañías, excepto en las pequeñas de 20 a 49 trabajadores (3,9%) y en las microempresas de 1 a 19 trabajadores (2,3%).