Tesoro prevé captar el jueves hasta 6.250 millones en la primera subasta de octubre, que incluye bonos verdes

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros en la primera subasta de octubre, que incluye la emisión de los llamados 'bonos verdes', según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el Tesoro emitirá bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado con una vida residual de 16 años y 10 meses, con cupón del 1%, que tiene categoría de 'bonos verdes'.

Los tipos de referencia margina de cara a esta subasta se sitúan en el 2,488% para los bonos del Estado a 5 años; del 1,478% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años y del 3,853% para los 'bonos verdes'.

Esta será la segunda reapertura del 'bono verde' en este año 2025. El bono se lanzó por primera vez en 2021 y vence el 30 de julio de 2042.

Los fondos de estos 'bonos verdes' se destinan a financiar proyectos que impulsen la transición ecológica y dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de recursos hídricos y marítimos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación, y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

Para el conjunto de 2025, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024, debido a la necesidad de dar respuesta a la reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la catástrofe de la DANA.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán los 278.000 millones de euros, un 7,4% más respecto al cierre de 2024, debido al mayor volumen de amortizaciones y el ligero incremento en las emisiones netas.

La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años, máximo histórico alcanzado en 2021. Esta elevada vida media ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en los últimos años, de manera que, el coste medio de la deuda en circulación ha subido 57 puntos básicos desde su mínimo histórico en 2021, frente a una subida acumulada de 350 puntos básicos de los tipos oficiales en el mismo período.

Se mantendrá también el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.