Trump presume en Davos de "milagro" económico, mientras acusa a Europa de "no ir por buen camino"

HANDOUT - 21 January 2026, Switzerland, Davos: US President Donald Trump speaks at the World Economic Forum annual meeting in Davos. Photo: Valeriano Di Domenico/World Economic forum/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned abo - Valeriano Di Domenico/World Econ / DPA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su presencia este miércoles en el Foro Económico Mundial, un día después del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, para exhibir ante las élites económicas y sociales reunidas en Davos (Suiza) lo que ha calificado de "milagro económico", al tiempo que ha señalado su preocupación porque Europa "no va por buen camino".

En su intervención en Davos, el inquilino de la Casa Blanca ha presumido de que la economía estadounidense está atravesando desde su vuelta a la presidencia una etapa de auge en la que "el crecimiento se dispara, la productividad se dispara, la inversión se dispara, los ingresos suben y la inflación ha sido derrotada".

"Todas estas son excelentes noticias, y son excelentes para todas las naciones", ha comentado desde la tribuna del Foro Económico Mundial.

Desde esa posición de privilegio en el cónclave suizo, Trump no ha desaprovechado la ocasión para recordar que "prácticamente todos los supuestos expertos" predijeron que sus planes desencadenarían una recesión mundial con una inflación descontrolada. "Les hemos demostrado que estaban equivocados. Es todo lo contrario", ha comentado.

En este sentido, ha asegurado que, con los aranceles implementados, EEUU está reducido radicalmente su déficit comercial, que habría caído "un asombroso 77%" y sin inflación, "algo que todos decían que era imposible", mientras que la agenda de su Administración ha producido una transformación "como Estados Unidos no ha visto en más de 100 años".

"En lugar de cerrar centrales eléctricas, las estamos abriendo, en lugar de construir aerogeneradores ineficaces, los estamos desmantelando y no aprobando ninguno, y en lugar de empoderar a los burócratas, los estamos despidiendo", ha relatado.

"Ahora somos la economía más atractiva del mundo", ha resumido antes de augurar que el PIB de Estados Unidos va camino de crecer al doble de la tasa proyectada por el FMI el pasado mes de abril, gracias a sus políticas de crecimiento y aranceles, que incluso podrían permitir un mayor ritmo de expansión.

"Estados Unidos es el motor económico del planeta, y cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera", ha asegurado Trump para quien el país se encuentra bajo su mandato en medio de la recuperación económica "más rápida y drástica de su historia".

De tal modo, Trump ha apuntado que otros países podrían mejorar mucho su situación si siguieran el ejemplo de Estados Unidos, "porque ciertos lugares en Europa ya ni siquiera son reconocibles". "Amo a Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino", ha apostillado.