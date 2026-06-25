La UE valida definitivamente el pacto comercial con EEUU que pone techo del 15% al arancel sobre la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se saludan en un encuetro de líderes del G7 este junio en Evian (Francia). - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han adoptado este jueves --y con ello validado definitivamente-- el acuerdo comercial negociado hace ya casi un año entre Bruselas y Washington para sellar una tregua arancelaria por la que la Unión Europea renuncia a tomar represalias por el 15% de arancel generalizado que Estados Unidos impone a la mayoría de producciones europeas, siempre que el gravamen no exceda ese techo y asumiendo que no se aplica al acero ni al aluminio.

Con la decisión del Consejo (gobiernos) se cumple el proceso para ratificar las dos legislaciones que deben entrar en vigor para que la UE pueda cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Turnberry por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace casi un año en la residencia que el americano tiene en Escocia.

El trámite permitirá en principio que las nuevas normas estén listas antes de que se cumpla el ultimátum del 4 de julio dado por el presidente norteamericano, quien amagó con elevar los aranceles si para entonces el pacto no estaba ratificado.

Las nuevas normas expirarán a finales de 2029 de forma automática, salvo que el bloque decida una prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea, además, deberá llevar a cabo informes trimestrales y se prevén mecanismos de supervisión europarlamentaria.

Con todo, el portavoz de la Comisión Europea para Comercio, Olof Gill, ha avisado de que aún quedan procedimientos que cumplir, por lo que los textos no entrarán en vigor hasta la próxima semana. En todo caso, ha celebrado la adopción por los Veintisiete y confiado en que la UE y Estados Unidos puedan seguir cooperando para lograr incluir en la tregua arancelaria otros sectores que por el momento no figuran.

También incluyen salvaguardas para suspender o pausar el acuerdo en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales --como los que anunció tras el fallo en contra de la justicia pero no ha llegado a aplicar a la UE-- o dirige nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea, como ocurrió cuando varias capitales respaldaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.

En concreto, los reglamentos diseñados entre la Eurocámara y los Veintisiete garantizan la supresión de los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y otorga un acceso preferencial al mercado europeo, con contingentes y aranceles reducidos de determinados productos agrícolas y mariscos estadounidenses, incluida una prórroga de cinco años --hasta 2030-- para las importaciones libres de gravamen para la langosta.

SALVAGUARDAS PARA PAUSAR EL ACUERDO SI EE.UU. NO CUMPLE

De acuerdo a lo pactado entre colegisladores para dar luz verde a lo negociado por Von der Leyen y Trump hace un año, se incluyen varias cláusulas que permitirán pausar o suspender el pacto arancelario si se constatan distorsiones graves del mercado o Estados Unidos lanza nuevos intentos de coerción sobre la toma de decisiones de los gobiernos de la UE.

Así, bastará "una solicitud debidamente justificada" de tres o más Estados miembro, de la industria o de sindicatos de la UE o por propia iniciativa de la Comisión Europea para iniciar una evaluación formal sobre si "el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE". De este modo, si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación" del acuerdo.

Las salvaguardas de suspensión también se activarán si "Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta, cuando socave de otro modo los objetivos perseguidos" por la misma o cuando "perturbe las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso discriminando o atacando a los operadores económicos de la UE". El mecanismo de suspensión también puede activarse si existen "indicios suficientes de que tales acciones puedan producirse en el futuro".

Las condiciones incorporadas incluyen otro aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos ya que si para el 31 de diciembre de este 2026 no se ha rebajado ese gravamen al techo del 15% pactado para el resto de producciones, la UE estará facultada para suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio concedidas a Estados Unidos.

El controvertido acuerdo que cerró la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump incluye también compromisos de la Unión que van más allá de la política comercial sobre la que tiene competencias Bruselas, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a Estados Unidos e inversiones en este país por valor de 600.000 millones más.

Estas disposiciones no se recogen en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores ya que se trata de medidas que trascienden las competencias de Von der Leyen y recaen sobre los Estados miembro.

Aunque la portavoz jefe del Ejecutivo de Von der Leyen, Paula Pinho, ha asegurado este mismo jueves en rueda de prensa que es "evidente" que la UE está "cumpliendo plenamente" con su parte del acuerdo, "también en lo que respecta a la compra de energía", dado que en el último año se ha producido un "aumento" en las compras de energía a Estados Unidos, en especial de Gas Natural Licuado (GNL).