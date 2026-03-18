Von der Leyen viajará a Australia la próxima semana en la "recta final" para un pacto de libre comercio

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, viajarán la próxima semana a Australia para tratar de cerrar el acuerdo de libre comercio cuyas negociaciones descarrilaron en 2023, pero que la Unión relanzó en busca de socios fiables frente a las tensiones comerciales y políticas con otras potencias como Estados Unidos y China y que Bruselas ve ya en la "recta final".

El Ejecutivo comunitario ha confirmado que el viaje de Von der Leyen tendrá lugar del 23 al 25 de marzo, con el objetivo de "fortalecer lazos" con un socio "de confianza y afín" en el Indopacífico, que resulta de "vital importancia estratégica".

Fuentes comunitarias han informado a Europa Press de que junto a la conservadora alemana viajará también el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quien habla por voz de los 27 en materia comercial y ha dirigido las negociaciones con Australia.

La agenda de los europeos incluye paradas en Sydney y Canberra, en donde Von der Leyen mantendrá un encuentro con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Ya el lunes, en un mensaje difundido en redes sociales, el comisario Sefcovic indicó haber hablado telefónicamente con el ministro de Comercio australiano, Don Farrell, para hacer balance de los "buenos avances" que se estaban dando en las negociaciones.

"Estamos trabajando duro para lograr un acuerdo mutuamente beneficioso. Avanzamos en la dirección correcta y estamos plenamente comprometidos con un resultado exitoso", expresó Sefcovic.

También a comienzos de semana, Von der Leyen afirmó en una carta a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, enviada para preparar la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas, que las negociaciones para el pacto de libre comercial con Australia se encontraban en la "recta final" de cara a concluir un acuerdo.

"Marcará otro hito en la diversificación de las alianzas internacionales de Europa y en el fortalecimiento de nuestro compromiso estratégico a nivel mundial", defendió en la misiva la jefa del Ejecutivo comunitario.

Sobre el acuerdo en negociación, Von der Leyen indicó también que además de eliminar barreras comerciales, facilitará el acceso de la UE a materias primas esenciales --como el litio, el cobalto, tierras raras e hidrógeno-- y "reforzará la presencia" del bloque en una de las regiones económicas "más dinámicas del mundo".

En su comunicación a los líderes, la presidenta de la Comisión también aseguró que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia en la región indopacífica que "vincula el comercio, la inversión y el compromiso geopolítico" y mejora la capacidad de la Unión para "definir estándares globales" y garantizar cadenas de suministro con capacidad de resistencia.

La Unión Europea busca lograr un acuerdo en próximas fechas para sumar el pacto con Australia a otros logrados recientemente, como el firmado con Mercosur o el principio de acuerdo alcanzado con India, como parte de los esfuerzos de estrechar lazos comerciales con socios fiables, frente a la inestabilidad y tensiones con grandes potencias como Estados Unidos y China.

La Unión y Australia empezaron a negociar el acuerdo en 2018, pero las conversaciones descarrilaron en 2023 por las exigencias de Canberra a obtener un mayor acceso al mercado europeo para las exportaciones agroalimentarias australianas como el vacuno, ovino y azúcar.