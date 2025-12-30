Los accionistas de Sateliot respaldan el fichaje de la exministra socialista Meritxell Batet como consejera

Archivo - La expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, durante el acto de homenaje a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía condecorados con la Cruz al Mérito Policial en el día de los Santos Ángeles Custodios, en el Congreso d - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Sateliot han respaldado el fichaje como consejera independiente de la exministra socialista de Política Territorial y Función Pública (2018-2019) y actual presidenta del Consejo Nacional del PSC (desde marzo de 2024), Meritxell Batet, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

La aprobación del nombramiento de Batet como vocal independiente se produjo en la junta general de Sateliot que se celebró este pasado lunes, en la que también se autorizó la elección de José María García Orois como 'observador' en el máximo órgano de decisión de la empresa a propuesta del Gobierno.

Cabe recordar que el Estado posee casi un 19% de la compañía catalana de conectividad satelital y también que Batet, además de los puestos mencionados, también fue la presidencia del Congreso entre 2019 y 2023.

La exministra socialista también ocupa desde el pasado abril un asiento como vocal independiente en el consejo de administración de Ebro Foods, órgano en el que tomó el relevo del hoy presidente de Telefónica, Marc Murtra, directivo que también guarda vínculos con el PSC, dado que ejerció como jefe de gabinete del que fuera ministro de Industria entre 2006 y 2008, Joan Clos, quien también fue alcalde de Barcelona por el PSC.

De este modo, Batet compaginará su labor en los consejos de Ebro Foods y Sateliot con la presidencia del Consejo Nacional del PSC, que es el máximo órgano de decisión del partido entre congresos, define las grandes líneas de acción política entre cada congreso y controla la acción de la comisión ejecutiva de la formación.

EL GOBIERNO DESIGNA UN 'OBSERVADOR'

Por otro lado, el Gobierno ha designado al director de Desarrollo de Negocio de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) --conocida como 'SEPI Digital'--, José María García Orois, como 'observador' en el órgano de decisión de la empresa de servicios satelitales.

Con un perfil de corte más técnico, García Orois asumió el pasado febrero el cargo de director de Desarrollo de Negocio de la 'SEPI Digital', un rol en el que es responsable de localizar las oportunidades de inversión para la SETT, es decir, empresas tecnológicas españolas que quieran crecer o bien compañías extranjeras de este tipo que quieran desarrollar un proyecto en España.

No obstante, a lo largo de su carrera se ha desempeñado, entre otras cuestiones, como asesor en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en empresas como Adif y también para la administración pública vasca.

ACCIONARIADO DE SATELIOT

El Gobierno cuenta con una participación en Sateliot del 18,7% a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), con un 2,4%, y de la 'SEPI Digital', que ostenta otro 16,3%.

Además, en el accionariado de la compañía también están Indra (4,81%) --de la que el Estado posee un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)--, Cellnex (1,6%) y Global Portfolio Investments (11,7%), la sociedad patrimonial de la familia Domínguez de la Maza, dueña del grupo textil Mayoral.

A este grupo inversor se suma Hyperion, el fondo de defensa creado, entre otros, por el exlíder del PP Pablo Casado y el sobrino de Ana Botín, Ricardo Goméz-Acebo Botín, que controla un 11,7% de Sateliot tras inyectar 10 millones de euros en la compañía el pasado marzo.

De este modo, el Estado lidera el núcleo de accionistas representativos de la empresa junto a Global Portfolio Investments, Hyperion, Indra y Cellnex, que en conjunto ostentan casi el 49% del capital de la firma con sede en Barcelona.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO

De este modo, el consejo de administración de Sateliot cuenta con un total de 11 miembros, de los que tres tienen carácter ejecutivo, otros cuatro son vocales independientes y otros tantos son dominicales, a los que también se suma ahora un nuevo 'observador' a propuesta del Gobierno.

En cuanto a los ejecutivos, se trata del consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, el director de Tecnología de la compañía, Marco Guadalapi, y el director general de la empresa, Carlos Riopedre, mientras que el grupo de los independientes lo completan, además de Batet, el exconsejero delegado adjunto de Cellnex Álex Mestre, el asesor sénior de Bestinver David Cortacans y el presidente del grupo Ros Roca, Ramón Roca.

Lo consejeros dominicales son Jordi Bossom en representación de Cellnex; Fernando García-Peñalver por parte de Indra; Joaquín Ortiz por parte de Hyperion y Javier Moncayo en representación de los accionistas iniciales de la compañía.