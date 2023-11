Adrià cree que aumentarán los restaurantes españoles con 3 estrellas Michelin: "Estamos a un nivel mundial"

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chef Ferran Adrià cree que este martes, en la Gala de la Guía Michelin 2024 que se celebra en Barcelona, aumentarán los restaurantes españoles con tres estrellas para superar los 13 actuales, a lo que ha añadido que, en proporción a sus habitantes, el país está a "un nivel mundial" en lo que se refiere a gastronomía.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios momentos antes de inaugurar en la capital regional el 'Curso Intensivo de Gestión en Restauración', donde ha destacado que la gastronomía mundial la copan Japón, Italia, Francia y España.

"Si cogemos el ratio de habitantes, estrellas, premios, reconocimientos y todas las guías, España está en el número uno", ha subrayado, para insistir en que cree que en la gala "serán generosos" este año.

En este sentido, ha apuntado que "están bien" todos los reconocimientos porque los premios son "para disfrutar". "Ya vendrá un momento difícil", ha manifestado el Adriá.

En este sentido, ha querido comenzar su intervención poniendo en valor que en el evento The Best Chef Award celebrado en Méjico, haya habido cinco chefs españoles dentro de los diez primeros y, entre ellos, Dabiz Muñoz el número uno.

"No hay ningún otro sector, ninguna otra profesión, ninguna otra disciplina, que tenga cinco personas entre las diez primeras del mundo y creo que tanto la Administración como las empresas se tienen que aprovechar porque habrá un momento en la vida que ya no pasará y no vamos a estar 200 años en el liderazgo", ha concluido.