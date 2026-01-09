Agricultura promete crear un observatorio del sector agroalimentario antes de que acabe abril, según CCOO

Archivo - Sede CCOO, logo de Comisiones Obreras, edificio, edificios CCOO, fachada de Comisiones Obreras, cartel CCOO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura se ha comprometido ante los sindicatos a crear un observatorio del sector agroalimentario antes de que acabe abril durante la reunión mantenida este viernes con dirigentes de Comisiones Obreras de Industria (CCOO) y de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) para abordar la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la futura Política Agrícola Común (PAC), así como el acuerdo comercial con Mercosur.

Según han informado desde CCOO Industria en un comunicado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado este compromiso que el sindicato viene reclamando desde "hace tiempo".

El encuentro entre Luis Planas, Fran San José y Mariano Hoya sirvió, además, para que las organizaciones sindicales recordaran al ministro otras reivindicaciones que ya se pusieron sobre la mesa con anterioridad y que todavía están pendientes.

El máximo responsable de CCOO de Industria volvió a insistir en la necesidad de regular el sector primario a través de un convenio estatal, una actividad que, "lamentablemente, se caracteriza por sus bajos salarios y por sus malas condiciones laborales".

En esta línea, San José ha reclamado a Planas que haga "lo que esté en su mano" para facilitar una negociación que se dilata en el tiempo y que se alarga de forma innecesaria.

Así, CCOO ha reclamado que, tal y como ocurría en el pasado, los y las migrantes que trabajen en el sector agrario lleguen a España con unas condiciones laborales previamente establecidas. "Aunque este sindicato sabe que no será fácil, está trabajando para conseguirlo. Es importante mejorar cómo trabajan y cómo viven", han expuesto desde CCOO.

PAC, PESTE PORCINA Y PESTE AVIAR

En el transcurso de la reunión los sindicatos también conocieron la posición que defiende el Gobierno español ante la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre cuál será la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028.

Se está negociando para que mantenga los mismos importes, genere una mayor cohesión social y se sitúe más cerca de las personas trabajadoras.

Además, en el encuentro se analizó la condicionalidad social de la PAC y el trabajo que se ha hecho para frenar la peste aviar y porcina.

El Ministerio ha confirmado que negocia con los principales importadores de carne de cerdo español para alcanzar acuerdos bilaterales similares al que se firmó con China, que aceptó limitar el bloqueo a la que procede de la provincia de Barcelona.