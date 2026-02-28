Air Europa cancela su actividad con Tel Aviv este domingo y lunes tras el cierre del espacio aéreo en Israel

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Air Europa ha anunciado la cancelación de su operativa con la ciudad de Tel Aviv para este domingo y el lunes debido al cierre del espacio aéreo de Israel.

La compañía ha expresado que sigue monitorizando de "forma continua" la evolución de la situación en la ciudad y mantiene un contacto constante con las autoridades competentes para evaluar la operativa a partir del próximo martes, día 3 de marzo.

Air Europa toma esta medida para priorizar "en todo momento la seguridad de sus pasajeros y tripulación" después de que este sábado Estados Unidos e Israel lanzasen un ataque contra Irán y de los primeros contraataques de la república islámica contra territorio israelí.

Igualmente, la línea aérea ha decidido flexibilizar su política de cambios para facilitar alternativas a los pasajeros afectados durante estos días.