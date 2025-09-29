Airtificial pierde 8,6 millones de euros y factura 46,1 millones en el primer semestre del 2025

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airtificial Group ha registrado un resultado neto negativo de 8,6 millones de euros en el primer semestre del 2025 y ha facturado 46,1 millones de euros, en línea con el mismo período del año anterior, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en un millón de euros en un ejercicio marcado por el impacto de amortizaciones, según explica la firma.

Al mismo tiempo, el resultado de explotación se ubicó en la cifra negativa de 4,2 millones de euros como consecuencia de la demora de adjudicaciones de contratos por la incertidumbre en el mercado, por las nuevas políticas arancelarias, la fluctuación de los tipos de cambio y el impacto de las amortizaciones.

Por otra parte, la deuda estructural se ha reducido hasta los 57,9 millones de euros, mientras que la deuda no estructural disminuyó un 22% hasta los 24,9 millones.

Las adjudicaciones del primer semestre sumaron 32,3 millones de euros, donde la división de infraestructuras destaca por su buen comportamiento, seguido del segmento de robots inteligentes y aeroespacial y defensa.

Respecto a la segunda mitad del ejercicio, la división de aeroespacial y defensa ha firmado un acuerdo de venta de contratos mercantiles de prestación de servicios de ingeniería por un importe de 18,5 millones de euros para optimizar los recursos de este segmento y focalizar la operativa de la compañía en su actividad de mayor valor añadido.

La operación supondrá un incremento del resultado de explotación y del resultado neto del ejercicio en más de 11 millones de euros, así como una mejora del fondo de maniobra de 19 millones de euros.

La entrada de caja de los 18,5 millones de euros "permitirá reducir de manera significativa la deuda estructural" y anticipar así los pagos acordados con el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE), con la consecuente reducción del pasivo en el segundo semestre del año.

"La situación de la compañía nos presenta una base financiera más sólida para seguir avanzando en nuestra estrategia de diversificación y en la consolidación de Airtificial como socio tecnológico de referencia en automoción, infraestructuras y defensa", ha afirmado el consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda.