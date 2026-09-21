Airtificial recibe de Indra los primeros pedidos en el ámbito de la aviación de defensa

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha recibido los primeros pedidos de Indra para el ámbito de la aviación de defensa, materializando así la alianza estratégica que ambas compañías sellaron en octubre de 2025 para el desarrollo de sus respectivas actividades en el sector defensa. Asimismo, la compañía ha avanzado que ya existen otros proyectos y acuerdos en negociación.

Según ha informado este lunes Airtificial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los trabajos enmarcados en el acuerdo (MoU) contemplan tres líneas de actuación: robótica y automatización de procesos industriales; diseño y fabricación de estructuras en materiales compuestos para aplicaciones aeroespaciales, navales, terrestres, aeronáuticas y de defensa; y desarrollo de equipos electromecánicos embarcados para plataformas aéreas y terrestres.

En concreto, dentro de esta colaboración, Airtificial trabaja, por un lado, en la fabricación de piezas estructurales en materiales compuestos -como fairings para el A400M o cubiertas de radares (radomos) para el Centro de Ensayos en Vuelo de Indra- y, por otro lado, en el desarrollo y fabricación de adaptadores TPS (Test Program Sets) para los bancos de prueba universales de Indra.

PIEZAS DE COMPOSITE EN JEREZ Y ADAPTADORES EN SEVILLA

El primero de los proyectos se desarrollará desde las instalaciones de la compañía en Jerez y consiste en la fabricación de fairings, un conjunto de piezas estructurales en fibra de vidrio destinadas a conformar las carenas del radar del A400M. Hasta la fecha, Airtificial ha fabricado aproximadamente 770 piezas para este programa.

Además, desde esta misma planta fabrica radomos en fibra de carbono para el Centro de Ensayos en Vuelo que Indra opera en Lugo.

Por su parte, el segundo proyecto adjudicado se ejecutará en la planta de Sevilla y se centra en el desarrollo y fabricación de adaptadores TPS (Test Program Sets) con hardware y software específicos para los bancos de prueba universales orientados a potencia y radiofrecuencia de Indra.

Estos dispositivos permiten simular la operativa real y validar en tierra el correcto funcionamiento de sistemas tecnológicos complejos -como aviones, carros de combate o radares- antes de su integración o puesta en servicio.

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha señalado que estos nuevos proyectos reflejan la "confianza de Indra en Airtificial como socio tecnológico e industrial para programas de alta complejidad".

Según ha destacado, la capacidad de combinar la fabricación avanzada en materiales compuestos con soluciones de ensayo y validación convierte a la firma en un "aliado de referencia para afrontar las distintas etapas de programas aeroespaciales y de defensa".