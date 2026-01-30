Arranca el plazo de aceptación de la OPA de Neinor sobre los minoritarios de Aedas Homes por 218 millones

Archivo - Promoción de Aedas Homes - AEDAS HOMES - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plazo de aceptación de la segunda oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, destinada a la compra del 20,8% del capital de su competidor que aún no controla y que está en manos de accionistas minoritarios, comenzará este viernes, 30 de enero, y se prolongará hasta el próximo 27 de febrero, ambos inclusive, en una operación valorada en 218 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado esta semana la autorización de esta transacción, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el pasado 23 de enero.

Esta segunda OPA precede a una primera que ya lanzó Neinor Homes el año pasado, a través de la cual se hizo con el 79,2% del capital de Aedas, que en ese momento controlaba el fondo estadounidense Castlelake, por 738 millones de euros.

Debido a que esa operación se cerró a un precio acordado entre Neinor y Castlelake de 21,335 euros, inferior a su cotización en bolsa antes del anuncio del acuerdo, Neinor ha tenido que lanzar esta segunda OPA, que tiene la calificación de 'obligatoria' para subir el precio a un nivel que se considere 'equitativo' para el resto de accionistas que no participaron en ese precio pactado, es decir, los minoritarios.

Por ello, esta segunda OPA se ejecutará a 24 euros por acción --un 12,5% por encima de la primera) sobre un total de 9.089.239 acciones, lo que supone un importe de 218,1 millones de euros.

Neinor ya avanzó que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones, lo que produciría la exclusión de bolsa de Aedas Homes.

En el caso de que la oferta se liquide finalmente sin que se cumplan los requisitos para el ejercicio de las compraventas forzosas, Neinor señala que analizará la conveniencia de mantener las acciones de Aedas admitidas a cotización o promover la exclusión de negociación de las acciones de Aedas mediante una oferta de exclusión, siempre que no se superen los 24 euros por acción.

Cuando adquiera las 9.089.239 acciones restantes por 218,1 millones, el desembolso total para comprar Aedas Homes habrá ascendido a 956,5 millones de euros, al sumar los 738 millones de euros que ya pagó a Castlelake.

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Se prevé que la liquidación de la operación tenga lugar poco después de la finalización del periodo de aceptación, con sujeción a los términos y condiciones establecidos en la documentación de la oferta.

"Esta OPA obligatoria se lanza en línea con la hoja de ruta que comunicamos al mercado y de conformidad con los términos aprobados por la CNMV. Tras la adquisición del control, este paso garantiza el pleno cumplimiento de todos los requisitos regulatorios aplicables", ha señalado el consejero delegado de Neinor, Borja García-Egotxeaga.

Por su parte, el consejero delegado adjunto y director financiero, Jordi Argemí, ha añadido que este hito les permite "pasar página en el proceso de la operación" y centrarse en la gestión de la principal plataforma promotora residencial de España, mientras la compañía sigue creciendo "de manera disciplinada y en línea con su estrategia".