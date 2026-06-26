El Ayuntamiento de León promoverá la candidatura de la ciudad para albergar la fábrica de blindados de Indra

Pleno del Ayuntamiento de León celebrado este viernes. - EUROPA PRESS

LEÓN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes por unanimidad una moción para que se realicen todas las gestiones institucionales necesarias ante Indra y ante administraciones competentes orientadas a defender la candidatura de la ciudad como ubicación "idónea" para la fábrica de vehículos blindados que proyecta la compañía.

La moción también establece que el Consistorio, en colaboración con otras administraciones, ponga a disposición de la empresa Indra toda la información relativa a suelos industriales, infraestructuras, servicios y ventajas competitivas que ofrece León para el desarrollo de este proyecto.

Según el texto de la moción, Indra Group estudia distintas ubicaciones para implantar una nueva fábrica para la producción de vehículos blindados militares. Para ello la empresa busca más de 80.000 metros cuadrados de suelo industrial con la idea de desarrollar este proyecto, una inversión "estratégica" vinculada al incremento de las capacidades industriales de defensa del país.

En este contexto, diferentes instituciones han manifestado que León podría constituir una alternativa viable para albergar esta factoría, aunque el Ayuntamiento por el momento no se ha pronunciado en este sentido.

"La ciudad de León y su entorno cuentan con importantes fortalezas para acoger una inversión industrial de estas características", según expone el texto de la moción, que hace referencia su situación "estratégica" como principal nodo de comunicaciones del noroeste peninsular, las conexiones ferroviarias de alta velocidad, la red de autovías que enlaza con Galicia, Asturias, Cantabria o Portugal, así como la existencia de suelo industrial disponible.

EMPLAZAMIENTO "ALTAMENTE COMPETITIVO"

Todas estas cuestiones convierten a León en un emplazamiento "altamente competitivo" para proyectos empresariales de gran dimensión. A esto se suma la presencia de infraestructuras tecnológicas y de seguridad de referencia nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el Centro de Supercomputación de Castilla y León (Scayle) y diversas instalaciones vinculadas al ámbito de defensa y la innovación tecnológica, elementos que generan "un ecosistema favorable para la implantación de empresas estratégicas de alto valor añadido".

Además, la moción recuerda que el polígono industrial de Villadangos ya es un punto "clave" de Indra, donde se encuentra su fábrica de drones, lo que supondría una facilidad para la propia empresa desde el punto de vista logístico.

"Es una oportunidad histórica para León y provincia porque, aunque esta factoría se instale en Villadangos, es evidente que la primera beneficiada por las sinergias que ello conllevaría es la ciudad de León, tanto por la creación directa e indirecta de empleo como por el efecto tractor que tendría sobre empresas auxiliares, centros tecnológicos y tejido productivo local", continúa el texto de la moción.

DE MODO "INMEDIATO" Y "AL MÁS ALTO NIVEL"

La moción, impulsada por UPL con el apoyo del PP, establece la necesidad de realizar las gestiones encaminadas a promover la candidatura leonesa de modo "inmediato" y "al más alto nivel".

Por ello se demanda la intervención tanto del Consistorio leonés como de la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y el Ejecutivo central para lograr que esta multinacional apueste "decididamente" por el nudo logístico que supone la provincia de León.

"El Ayuntamiento de León no puede dejar pasar esta oportunidad y resulta irrenunciable mostrar de forma expresa la disposición de la ciudad de León a colaborar para que Indra contemple la posibilidad de instalarse en esta tierra", concluye la moción.

La concejal de Vox, Blanca María Herreros, ha censurado que UPL, con apoyo del PP, haya "intentando apropiarse" de un debate que introdujo Vox en la Diputación Provincial mediante esta propuesta y se ha preguntado si el Ayuntamiento de León dispone de la superficie necesaria y si puede ofrecer el suelo de forma inmediata o si se trata de "una carta a los reyes magos". "Para traer una inversión de este nivel no sirve con declaraciones de intenciones. Vox apoyará moción por coherencia, pero no validamos su oportunismo político", ha apuntado.

"ARRIMAR TODOS EL HOMBRO"

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, le ha respondido que "no es cuestión de quién ha sido el primero, sino de arrimar todos el hombro". "Ya no estamos en colegio, en el 'yo primer'", ha señalado y ha advertido de que la Junta tendrá que "poner las cartas sobre la mesa" en este sentido tras haber entrado a formar parte del Gobierno autonómico. "Veremos el apoyo Vox para que la planta venga a la provincia de León", ha sentenciado.

Finalmente, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha reconocido que el Ayuntamiento de León no cuenta a corto plazo con suelo industrial disponible para albergar la factoría, pero ha aludido a la "magnífica relación" con la Junta de Castilla y León en esta materia, por lo que habrá que ponerse en contacto con la Administración autonómica para abordar este asunto o apoyar el asentamiento de la fábrica de Indra en otro municipio. "Me da lo mismo donde esté, pero que esté en León", ha concluido.