La banca y Vintae firman un plan de reestructuración de la deuda de Bodegas Riojanas para salvar la empresa

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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Riojanas convoca una junta general extraordinaria para el próximo 15 de junio en primera convocatoria para abordar y aprobar el plan de reestructuración de la bodega y sus filiales, después de que la semana pasada la banca y Vintae, que cuenta con marcas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu o Bardos, suscribieran ese plan para garantizar la viabilidad del negocio del grupo y evitar su declaración de concurso, según informan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el plan de reestructuración contempla la entrada de Gevisa Wine Capital como consecuencia de la reducción de capital y aumento simultáneo por compensación de créditos prevista en el plan, tras la cual adquirirá el 90% del capital social y de los derechos de voto de Borisa, permaneciendo el 10% restante en manos de los accionistas actuales.

La adquisición del 90% del capital por parte del dueño de las bodegas Hacienda López de Haro y Matsu no conllevará la obligación de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de los títulos de la sociedad. Así, esta exclusión legal se produce al proceder la adquisición de una capitalización de créditos en el marco del plan de reestructuración, el cual será presentado para su homologación judicial ante el Tribunal de Instancia de Logroño en los próximos días, sin que sea necesario un acuerdo de dispensa por parte de la CNMV.

De esta forma, la ejecución de la reestructuración y de la capitalización queda sujeta a que este tribunal dicte una resolución firme a favor de su homologación.

Bodegas Riojanas ha señalado que, atendiendo al nivel de adhesiones obtenido hasta ahora por parte de los acreedores financieros, la implementación del plan no está condicionada a ningún otro requisito que no sea el propio dictado de dicha sentencia o auto de homologación judicial.

Entre los términos y condiciones del plan de reestructuración figura la reestructuración de toda la deuda financiera de los tres deudores, con lo que se ofrecen dos alternativas (cesión, y quita y amortización 'bullet') para cada clase en la que se han clasificado los créditos afectados.

Sumado a esto, Gevisa Wine Capital concederá una línea de financiación destinada al pago de las necesidades de capital circulante del Grupo Bodegas Riojanas y a las demás necesidades previstas en el plan de viabilidad adjunto al plan de reestructuración, con el fin de "asegurar la viabilidad de los deudores en el corto y medio plazo".

Finalmente, otros términos de la reestructuración pueden ser la adhesión de acreedores afectados, la extensión de efectos, la vigencia de contratos y un plan de negocio para el periodo 2026-2031.

El consejero delegado y fundador de la Compañía de vinos Vintae, Richi Arambarri, ha señalado que la principal motivación es "preservar el patrimonio de Rioja". "Una herencia que no podemos dejar perder y de la que debemos responsabilizarnos como riojanos y como bodegueros. Rioja atraviesa un momento de mucha incertidumbre, pero somos conscientes de la importancia histórica de una casa centenaria como Bodegas Riojanas, fundadora de la denominación, con marcas de renombre que pusieron Rioja en el mapa internacional del vino", ha subrayado.

"Esta es una apuesta por nuestra tierra, es materializar el compromiso de devolver a Rioja la herencia que hemos recibido. Somos una empresa joven y hacernos cargo de una bodega centenaria es un sueño que esperamos hacer realidad, porque creemos firmemente que somos capaces de devolver el prestigio que la bodega y sus marcas tuvieron durante décadas", ha indicado.

Arambarri ha reconocido que esta adquisición es "un reto" para su bodega. "Integrar Bodegas Riojanas en el universo y la estructura de Vintae será un camino tan exigente como ilusionante", ha asegurado.