Barcelona rechaza que la tasa turística de la ciudad afecte "al turismo de congresos y aún menos al MWC"

Archivo - El teniente alcalde de Barcelona, Jordi Valls, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Pide a los hoteles que frenen la subida de precios si creen que afecta al turismo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, ha rechazado que los incrementos previstos a la tasa turística en la ciudad afecten "al turismo de congresos y aún menos al Mobile World Congress (MWC)", en declaraciones a Europa Press este jueves.

Valls ha respondido de esta forma al presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, que este miércoles alertó de que el incremento del impuesto puede poner en peligro la continuidad del MWC en Barcelona.

El teniente de alcalde ha recordado que el MWC se continuará celebrando en la ciudad, como mínimo, hasta 2030 y que "dudar de su permanencia en Barcelona no suma ni es consecuente con los esfuerzos compartidos para que esta relación continúe siendo tan positiva".

Ha recordado que un euro sobre el precio de las habitaciones de los hoteles, especialmente en las categorías elevadas, "no puede tener en ningún caso un efecto disuasivo" y ha recordado que el precio medio por habitación en los hoteles de cinco estrellas ha crecido un 27% desde 2020 y un 61% en los últimos 10 años.

"Emplazaría al Gremi d'Hotels a contener este incremento de precios, que es especialmente acusado durante las fechas del MWC, si sospechan que esto puede tener un impacto en la competitividad de nuestra ciudad para captar y fidelizar reuniones y eventos internacionales", ha dicho.

FISCALIDAD

Valls ha señalado que la tasa turística no grava a la actividad del sector, ya que la abonan los turistas y no los alojamientos.

Ha añadido que es un instrumento que "contribuye a equilibrar" el gasto que supone para la ciudad tener una influencia de visitantes, que ha calificado de importante.