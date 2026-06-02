Bruselas dará más margen fiscal a los Estados para afrontar el impacto de la crisis energética

Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

BRUSELAS 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea dará más margen fiscal a los Estados miembro para afrontar las consecuencias de la crisis energética tras las peticiones planteadas en las últimas semanas por España e Italia para flexibilizar las normas presupuestarias europeas ante el encarecimiento de la energía, según han confirmado fuentes comunitarias a Europa Press.

La medida formará parte del paquete fiscal que el Ejecutivo comunitario presentará este miércoles, cuando se conocerán mejor los detalles, y permitiría a los gobiernos destinar hasta un 0,3% de su PIB anual a gastos relacionados con la energía.

La respuesta de Bruselas llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamara la pasada cumbre informal de líderes de la UE celebrada en abril un debate para facilitar la inversión en electrificación y energías renovables de forma similar a lo acordado para el gasto en defensa.

También la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intensificado en las últimas semanas la presión sobre Bruselas para que extienda a la energía el trato otorgado al gasto militar.

"No podemos decirles a los ciudadanos que el dinero es solo para defensa", defendió la dirigente italiana a finales de mayo, al reclamar que las inversiones necesarias para mitigar el impacto de la crisis energética queden amparadas por una mayor flexibilidad fiscal.