Bruselas propone movilizar 120 millones para ayudar a España a recuperarse de los incendios del pasado verano

Archivo - Vista del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este lunes movilizar 120,4 millones de euros del Fondo Europeo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a recuperarse de los graves incendios forestales registrados durante el pasado verano, dentro de un paquete total de 144 millones de euros que también contempla subvenciones para Rumanía y Chipre.

La cantidad propuesta para España incluye además un anticipo de más de 30 millones de euros ya desembolsado por la UE para respaldar las primeras tareas de emergencia y recuperación, mientras que el resto de los fondos se destinará a la reconstrucción de infraestructuras esenciales como redes de agua y saneamiento, telecomunicaciones, centros educativos, transporte y patrimonio cultural.

Asimismo, la financiación europea podrá emplearse para cubrir alojamiento temporal para las personas afectadas y reforzar los servicios de rescate y emergencia desplegados durante la crisis.

"En 2025, España sufrió una serie de fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos una sequía prolongada, intensas olas de calor y tres grandes brotes de incendios forestales. La ola de incendios más destructiva comenzó el 8 de agosto, obligando a evacuaciones masivas y causando trágicamente ocho víctimas mortales", relata el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En paralelo, la Comisión ha propuesto destinar 14,3 millones de euros a Rumanía para hacer frente a los daños causados por las inundaciones registradas entre mayo y junio de 2025 en varias regiones del país, mientras que Chipre recibiría 9,2 millones de euros tras los incendios forestales sufridos en julio de ese mismo año en las regiones de Limassol y Pafos.

España y Chipre ya habían recibido pagos anticipados para apoyar las primeras labores de recuperación, aunque el desembolso definitivo de las ayudas propuestas requerirá todavía la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE antes de ser transferido a los Estados miembro.