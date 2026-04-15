Casi 100 'riders' de Glovo protestan frente a la sede en Madrid y CCOO convoca una huelga la semana que viene

Concentración de 'riders' de Glovo convocados por Comisiones Obreras en Madrid (España). - CCOO

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de 'riders' de Glovo convocados por Comisiones Obreras se han concentrado este miércoles frente a la sede de la empresa en Madrid para protestar por el "abuso laboral" que supuestamente sufren sus trabajadores tras el proceso de laboralización que finalizó en junio de 2025 a raíz de la aprobación de la Ley Rider.

Además, según ha explicado el sindicato mediante nota de prensa, CCOO ha llamado a la huelga en toda España los próximos viernes 24 de abril desde las 20.00 a las 00.00 hora peninsular, el sábado 25 de abril durante toda la jornada laboral, y el domingo 26 de abril desde las 12.00 a las 16.00 horas.

CCOO, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones que se realizan en Glovo, ha asegurado que lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los 'riders' pese a la "ofensiva constante" de la dirección que lleva a "situaciones límite".

El personal de Glovo ha decidido proseguir con las movilizaciones que se iniciaron en varias provincias en febrero y culminar con la convocatoria de varios días de huelga para reivindicar, entre otras medidas, que Glovo renuncie al ERE por el que pretender despedir a 750 personas.

Además, se exige que cese la aplicación de un régimen sancionador "ilegal y represivo" contra la plantilla, que se negocie un convenio colectivo propio acorde a las "condiciones de trabajo actuales", y que Glovo deje de "obstaculizar el proceso de organización de los trabajadores a través de las elecciones sindicales".