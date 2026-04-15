Casi 100 'riders' de Glovo protestan frente a la sede en Madrid y CCOO convoca una huelga la semana que viene

Concentración de 'riders' de Glovo convocados por Comisiones Obreras en Madrid (España).
Concentración de 'riders' de Glovo convocados por Comisiones Obreras en Madrid (España). - CCOO
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 20:55
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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de 'riders' de Glovo convocados por Comisiones Obreras se han concentrado este miércoles frente a la sede de la empresa en Madrid para protestar por el "abuso laboral" que supuestamente sufren sus trabajadores tras el proceso de laboralización que finalizó en junio de 2025 a raíz de la aprobación de la Ley Rider.

Además, según ha explicado el sindicato mediante nota de prensa, CCOO ha llamado a la huelga en toda España los próximos viernes 24 de abril desde las 20.00 a las 00.00 hora peninsular, el sábado 25 de abril durante toda la jornada laboral, y el domingo 26 de abril desde las 12.00 a las 16.00 horas.

CCOO, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones que se realizan en Glovo, ha asegurado que lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los 'riders' pese a la "ofensiva constante" de la dirección que lleva a "situaciones límite".

El personal de Glovo ha decidido proseguir con las movilizaciones que se iniciaron en varias provincias en febrero y culminar con la convocatoria de varios días de huelga para reivindicar, entre otras medidas, que Glovo renuncie al ERE por el que pretender despedir a 750 personas.

Además, se exige que cese la aplicación de un régimen sancionador "ilegal y represivo" contra la plantilla, que se negocie un convenio colectivo propio acorde a las "condiciones de trabajo actuales", y que Glovo deje de "obstaculizar el proceso de organización de los trabajadores a través de las elecciones sindicales".

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