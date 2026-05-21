Cirsa gana 44,6 millones en el primer trimestre, un 59% más

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cirsa cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 44,6 millones de euros, un 59% más que en el mismo periodo de 2025, ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La compañía ha explicado que la mejora de sus resultados se debió al incremento del beneficio operativo en 9,2 millones y a la reducción de los gastos financieros de 17,9 millones y una tasa impositiva efectiva estable.

La empresa alcanzó una facturación de 736,9 millones, un 7,3% interanual más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 193,9 millones, un 8,5% más.

El incremento de los ingresos se debió a un desempeño mejor de los esperado tanto en el segmento retail 'como' en el 'online'.

Cirsa ha señalado que este aumento fue orgánico, ya que durante el periodo no ha habido una actividad de compra de empresas significativa.

En todo caso, ha explicado que la cartera de posibles operaciones M&A "continúa fuerte", con oportunidades de alto valor que pueden acelerar las inversiones por encima de lo previsto.

Por otro lado, la deuda neta de la compañía se situó a cierre de marzo en 2.049 millones, con una caja de 314,8 millones y una disponibilidad de efectivo de 699 millones, y la ratio deuda/Ebitda se situó en 2,69 veces.

SEGMENTOS

Los ingresos aumentaron en todos los segmentos de negocio de la compañía, que ha destacado el "fuerte desempeño" en retail.

En concreto, la facturación creció un 8,3% en el segmento de casinos, un 13,1% en slots España, un 2% en slots Italia y un 9,4% en 'online'.