Las cooperativas estiman un alza de la cosecha de arroz para la campaña 25/26, pero ven un "futuro incierto"

Archivo - Semillas de arroz antes de su recogida, - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de España estima que la cosecha nacional de arroz para la campaña 2025/2026 alcanzará 761.515 toneladas, de las cuales 336.575 toneladas corresponderían a la variedad Japónica y 424.939 toneladas a Índica, según informa en un comunicado.

En concreto, Andalucía sería la región que lidere la producción con 343.650 toneladas, seguida de Extremadura (150.238 toneladas), Cataluña (138.957 toneladas) y Valencia (101.004 toneladas).

A nivel nacional, las cifras de producción se han posicionado un 27,43% por encima de las de la campaña 24/25, pero lejos de las más de 900.000 toneladas de 2011. El rendimiento medio nacional ha llegado a 7,82 t/ha, un 12,86% más que en 2024 y un 14,36% por encima de la media del periodo 2020-2024.

Las cooperativas señalan que esta evolución positiva consolida la recuperación del potencial productivo tras varios ejercicios irregulares marcados por la climatología adversa. En esta campaña, se han registrado variaciones positivas de producción y superficie en casi todas las zonas productivas, excepto Aragón, Navarra y la Comunidad Valencina.

El cultivo del arroz es clave para las regiones productoras, donde constituye, en muchos casos, la única alternativa agronómica viable. Aparte de ello, desempeña un papel fundamental en la biodiversidad, protección de aves migratorias y protección medioambiental.

De esta forma, el descenso forzoso de la superficie arrocera está provocando una caída de la producción con graves consecuencias económicas para las zonas rurales y un aumento de la dependencia de importaciones extracomunitarias.

Ante esta situación, el sector pide la puesta en marcha de medidas "urgentes y excepcionales" que permitan la utilización de materias activas imprescindibles para la sanidad vegetal del arroz. La desventaja competitiva generada por restricciones fitosanitarias no armonizadas entre los Estados miembros de la Unión Europea -y frente a terceros países- pone en "grave riesgo" la viabilidad del cultivo en España.

Por otra parte, el sector europeo del arroz se encuentra en una encrucijada crítica ante las negociaciones en curso sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Así, el actual marco, combinado con acuerdos comerciales preferenciales, acuerdos bilaterales y contingentes arancelarios permite la entrada anual en la UE de alrededor de 635.690 toneladas de arroz blanqueado sin aranceles, además de cantidades significativas de arroz descascarillado, especialmente variedades basmati de India y Pakistán. Sin medidas correctoras mínimas, podría verse comprometido el futuro del sector y de sus áreas productoras, advierten desde Cooperativas.

De esta forma, la creciente afluencia de importaciones libres de impuestos a bajo precio, junto con el aumento de los costos de producción y las múltiples presiones estructurales, climáticas y ambientales, está sometiendo al sector arrocero europeo a una presión sin precedentes, por lo que están trabajando con Cogeca para que el resultado de estas negociaciones garantice unas condiciones de mercado "justas y sostenibles".