Defensa adjudica a Airbus Defense las prácticas de simulador del avión C-295 por importe de 396.069 euros

Archivo - Avión C295 adquirido por la India antes de su primer vuelo, a 13 de septiembre de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Airbus Defense and Space un curso de prácticas de simulador de vuelo del avión de transporte táctico C-295 para tripulaciones pertenecientes al Ala 35, por importe de 396.069 euros.

Este curso forma parte del acuerdo marco para adiestrar al personal del Ejército del Aire y del Espacio mediante simuladores, estructurado en 15 lotes distintos y con un valor total de 15,6 millones de euros.

En concreto, la adjudicación al fabricante aeronáutico corresponde al lote número 4 y supone el importe más alto entre los distintos cursos, según consta en los registros de la Plataforma de Contratación del Estado.

Estas prácticas concretas abarcan desde cursos teóricos hasta entrenamiento avanzado en vuelos a baja cota, uso de gafas de visión nocturna (NVG) y misiones de vuelo en formación o lanzamiento de cargas.

Con respecto a otras adjudicaciones, Cinetic Plus ha resultado ganador en cuatro lotes, los mismos que Flightsafety International, mientras Helisim obtuvo dos de ellos.

Por su parte, el lote 2 se ha resuelto sin adjudicatario a pesar de recibir una oferta, correspondiente al avión CN-235, utilizado por el Ala 48, 49, el 802 Escuadrón, el Cecaf y los alumnos y tripulaciones de Gruema.

Entre otros cursos, también destacan los dirigidos a los helicópteros Super Puma, los aviones Falcon 900B o los jets ejecutivos Cessna Citation V.

El periodo de tiempo que cubre este acuerdo marco contempla una vigencia inicial de dos años, diseñado para abarcar desde el segundo semestre de 2026 hasta el final del segundo semestre de 2028. Además, los pliegos contemplan la posibilidad de prorrogar el servicio.