Douglas recorta su beneficio un 89% en sus primeros nueve meses, hasta 17,6 millones, y confirma previsiones

Archivo - Escaparate de la tienda Douglas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena de perfumerías Douglas cerró los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal 2025-2026 con un beneficio neto de 17,6 millones de euros, cifra un 89,1% inferior a las ganancias de 161,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, ha informado este miércoles el grupo alemán.

La empresa ha explicado que sus resultados se vieron afectados por la "débil" dinámica del mercado en Alemania, Francia y los Países Bajos, así como por la continua competencia de precios en el sector europeo de la belleza.

La firma germana logró unas ventas de 3.611,2 millones de euros en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal, un 0,5% más, en línea con lo previsto.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Douglas se redujo un 8,9%, hasta los 570,9 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) cayó un 51,9%, hasta los 570,9 millones de euros. De su lado, el beneficio neto ajustado disminyó un 25,2%, hasta los 132,4 millones de euros.

En su tercer trimestre fiscal, de abril a junio, la cadena de perfumerías registró unas pérdidas netas de 2,6 millones de euros, en contraste con las ganancias de 17,3 millones de euros del mismo periodo de 2025. Las ventas, por su parte, disminuyeron un 2% trimestral, hasta los 987,8 millones de euros.

"La competencia por la cuota de gasto de los consumidores es feroz. Hemos introducido diversas medidas para adaptarnos de forma eficaz al comportamiento cambiante de los consumidores, entre ellas la revisión constante de nuestra estrategia de precios y la aceleración de nuestra transformación omnicanal", ha declarado Sander van der Laan, consejero delegado del grupo Douglas.

CONFIRMA PREVISIONES

La multinacional ha confirmado además este miércoles sus previsiones para el ejercicio 2025-2026, con unas ventas que se situarán entre los 4.580 y 4.630 millones de euros, lo que supondrá una variación de entre el 0% y el 1% respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, la compañía, que presentará en el cuarto trimestre de este año una nueva actualización de su estrategia comercial, espera obtener un margen Ebitda ajustado del 15% en el ejercicio en curso.