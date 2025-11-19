Emirates y South African Airways amplían su acuerdo de código compartido

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emirates y South African Airways han reforzado su alianza con la firma de un acuerdo recíproco de código compartido, anunciado durante el Dubai Airshow. El objetivo es optimizar la conectividad antes de la temporada alta.

El acuerdo fue rubricado por Adnan Kazim, vicepresidente y director comercial de Emirates, y M. John Lamola, director ejecutivo del grupo South African Airways.

Gracias a esta ampliación, los clientes de Emirates podrán acceder sin interrupciones a tres destinos nacionales sudafricanos (Ciudad del Cabo, Durban y Gqeberha) y a trece destinos regionales en África a través de Johannesburgo. La lista de destinos regionales incluye, entre otros, Abiyán, Accra, Kinshasa, Lagos, Lusaka y Mauricio.

Este acuerdo se suma a la asociación existente, que ya ha beneficiado a 45.000 pasajeros desde enero y que otorga a los clientes de SAA acceso a los 56 vuelos semanales de Emirates a Dubái (próximamente desde tres aeropuertos), además de 68 destinos globales disponibles mediante acuerdos interlínea.

El memorando de entendimiento también contempla analizar la colaboración en programas de fidelización, operaciones de carga y sinergias en la red y horarios compartidos.

Aprovechando la alta demanda, Emirates también anunció que sumará un tercer vuelo diario en la ruta Dubái-Ciudad del Cabo a partir del 1 de julio de 2026, operado con un Boeing 777.

Este nuevo servicio nocturno aumentará la capacidad en más de 600 asientos diarios y mejorará la conectividad con destinos clave de larga distancia en Asia y Europa, altamente demandados por los viajeros sudafricanos.