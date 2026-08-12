Los españoles comen más helado: el consumo doméstico crece un 11,7% y un 5,2% fuera del hogar

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MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compra de helados para consumo doméstico se eleva un 11,7% en España durante el último año móvil, de junio de 2025 a mayo de 2026, hasta alcanzar 151,97 millones de litros de helado.

En concreto, este alza elevó el valor del mercado hasta los 762,68 millones de euros, un 16,3% más que un año antes. El precio medio se situó en 5,02 euros por litro, un 4,1% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De esta forma, cada residente en España consumió una media de 3,23 litros de helado, un 11,2% más, y realizó un gasto de 16,2 euros a su compra, lo que supone un 15,7% más.

Los datos reflejan que el consumo de helados presenta una marcada estacionalidad y concentra su mayor intensidad durante los meses de primavera y verano. Según los últimos datos, el 81,6% del volumen total de helados se consume entre abril y septiembre, coincidiendo con el periodo de temperaturas más elevadas.

Julio es el mes con mayor peso en el consumo anual, al concentrar el 20% del volumen total, seguido de junio (17,8%) y agosto (17,1%). Así, la demanda comienza a incrementarse a partir de marzo y abril, alcanza su máximo durante los meses de junio y julio para empezar a caer progresivamente a partir de agosto.

Esta evolución también se refleja en el consumo per cápita mensual. En julio, cada persona consume una media de 0,65 litros de helado, mientras que en agosto la cifra alcanza los 0,56 litros. Durante los meses de invierno, el consumo se desploma hasta situarse entre 0,06 y 0,09 litros por persona.

COMPRA MAYORITARIA EN LOS SUPERMERCADOS

Respecto a los canales de compra, el supermercado se mantiene como el principal canal para adquirir helados para el consumo doméstico, ya que concentra el 87,6% del volumen total adquirido por los hogares españoles, muy por delante del hipermercado, cuya cuota se sitúa en el 8,2%, mientras que el resto de los canales representa una participación más reducida.

El precio medio del helado alcanzó los 5,02 euros por kilo o litro. El supermercado registró el precio medio más competitivo, con 4,77 euros por kilo o litro, por debajo de la media del mercado, mientras que la tienda tradicional presentó el precio medio más elevado, con 7,72 euros por kilo o litro.

Por perfil de consumidor, la compra de helados es más intensa en los hogares formados por tres o más personas y con presencia de niños. También destacan los hogares cuyo responsable de compra supera los 50 años, así como las parejas con hijos de edad media o mayores y las parejas adultas sin hijos.

Desde el punto de vista territorial, el consumo presenta una mayor intensidad en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Illes Balears y Canarias, mientras que, en otras, como la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, el consumo es inferior al que cabría esperar por su peso poblacional.

SE ELEVA EL CONSUMO FUERA DEL HOGAR

Por otro lado, el consumo de helados fuera del hogar también mantiene una evolución positiva tras consumirse 31,24 millones de kilos o litros, lo que supone un 5,2% más que en 2024. En términos individuales, el consumo medio alcanzó los 0,87 kilos o litros por persona al año, un 4% superior al del ejercicio anterior.

Cada persona consume helado fuera del hogar en torno a siete ocasiones al año, con una mayor concentración durante el segundo y, especialmente, el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de temperaturas más elevadas.

El 61,3% del consumo se realiza en el propio establecimiento, mientras que un 18,6% tiene lugar en la calle. Por momentos de consumo, la merienda (31,8%) y la comida (30,5%) concentran la mayor parte de las ocasiones, seguidas de la cena (15,9%) y el consumo posterior a la cena (10,1%).

Respecto a los motivos de consumo son diversos, por lo que un 32,3% responde a compras por impulso o para satisfacer el apetito en ese momento, mientras que un 29,1% está vinculado a celebraciones, encuentros sociales o salidas. El placer y el momento de relajación representan otro 22,6% de las ocasiones de consumo.

El helado también mantiene un marcado componente social. Así, en una de cada dos ocasiones se consume en compañía de la familia, mientras que el 20,9% de las ocasiones tiene lugar con amigos y el 17,9% con la pareja. Territorialmente, el consumo extradoméstico presenta una mayor intensidad en el área metropolitana de Barcelona, Andalucía y la zona de Levante.