Eurostars inaugura en Málaga el Áurea Palacio de la reforzando su presencia en el segmento del lujo

Málaga.- Turismo.- Eurostars abre este viernes el hotel Áurea Palacio de la Tinta en Málaga - EUROSTARS

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, el brazo hotelero del Grupo Hotusa, anunció la apertura del hotel de cinco estrellas Áurea Palacio de la Tinta en Málaga, reforzando su presencia en el segmento de lujo de la ciudad andaluza.

Con esta apertura, Eurostars suma su séptimo activo en la provincia de Málaga, consolidando su apuesta por destinos de alto valor cultural.

El establecimiento, que abrirá oficialmente sus puertas este viernes 22 de mayo, se ubica en un edificio modernista de 1908 diseñado por el arquitecto Julio O'Brien. Situado en el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta, el inmueble funcionó originalmente como sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces.

El origen de su nombre, Palacio de la Tinta, se remonta a su etapa como administración ferroviaria, cuando debían trasladarse diariamente grandes cantidades de tinta para la expedición manual de billetes.

El proyecto, liderado por el estudio Isern Associats y el interiorista Jaime Beriestain, recupera 10.500 m2 de patrimonio local, conservando la fachada original y su emblemática escalera principal.

Asimismo, el proyecto ha puesto especial atención en potenciar la singularidad de la cuarta planta, concebida como el gran espacio experiencial del hotel gracias a su luminosidad, sus cerchas de madera y sus vistas privilegiadas al mar y al Castillo de Gibralfaro. Allí se ubicarán el restaurante, las zonas comunes y una amplia terraza pensada tanto para huéspedes como para público local.

El interiorismo encuentra su inspiración conceptual en el universo creativo de Pablo Picasso y, especialmente, en su etapa cubista. A través de geometrías, juegos cromáticos y materiales nobles, el proyecto reinterpreta la sensibilidad artística del pintor malagueño mediante pavimentos de mármol geométricos, vitrales inspirados en el cubismo y piezas decorativas concebidas específicamente para el establecimiento

El hotel contará además con un restaurante especializado en cocina a la brasa y gastronomía malagueña elaborada con productos locales, el Asador Contrapunto; un spa con circuito termal y tratamientos personalizados; así como cinco salas de reuniones con una superficie total de 241,70 m2.

En palabras de Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, "Málaga vive uno de los momentos culturales y turísticos más relevantes de su historia y este edificio simboliza perfectamente esa combinación entre identidad, arte y proyección internacional que define también la filosofía de Áurea Hotels".