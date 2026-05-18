Ezentis prorroga al 30 de noviembre la duración de su acuerdo de financiación con Global Tech Opportunities 30

Archivo - Logo de Ezentis. - EZENTIS - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Ezentis ha ampliado hasta el 30 de noviembre de 2026 del plazo de duración del acuerdo suscrito hace dos años con Global Tech Opportunities 30, vehículo de inversión gestionado por Alpha Blue Ocean, según ha comunicado este lunes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía firmó en agosto de 2024 un convenio privado de emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión por un importe máximo de 13,2 millones de euros. Estos instrumentos financieros tendrían un vencimiento de doce meses y no devengarían intereses.

En virtud de las claúsulas, Ezentis podía emitir hasta 2.640 obligaciones, con un valor nominal de 5.000 euros, obligatoriamente convertibles en acciones. Igualmente, podría solicitar disposiciones de fondos a lo largo de siete tramos.

Por su lado, el inversor podría convertir en cualquier momento las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la sociedad a un precio de conversión resultado de aplicar un descuento del 8% al precio de cotización.