Felipe VI entrega el premio Enrique V. Iglesias a la familia Luksic, saga de empresarios chilenos

El Rey Felipe VI junto a la familia Luksic, galardonada con el X Premio Enrique V. Iglesias, y Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi). - CASA REAL

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha entregado este lunes el X Premio Enrique V. Iglesias a la familia Luksic, saga de empresarios chilenos detrás del 'holding' Quiñenco y con intereses en la minería, la banca, el transporte, las bebidas, la industria y la energía.

El galardón, llamado así por el primer secretario general iberoamericano y primer presidente de honor del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), ha sido recogido por la directora de Quiñenco, Paola Luksic, en representación de su familia en una ceremonia oficiada en el Palacio de El Pardo (Madrid).

"Esta distinción que recibimos hoy tiene especial relevancia, pues reconoce en nuestra trayectoria un compromiso con el desarrollo humano, con las personas, con los países, con la comunidad iberoamericana y, especialmente, con las generaciones que viene", ha afirmado.

"Las empresas son un motor de progreso para sus trabajadores, las comunidades y los países donde están insertas. Y ser empresario no sólo es solucionar problemas y entregar bienes y servicios de calidad. También es asumir con pasión esa responsabilidad", ha añadido.

Felipe VI felicitó a los premiados y les conminó a "continuar esa tarea de contribuir a que Iberoamérica realmente sea algo positivo en el mundo" en aras de alcanzar la "estabilidad, bienestar y esperanza". Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, celebró el "permanente respaldo" de la Corona a su organización.